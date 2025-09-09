Loli se ha quedado alucinada cuando ha descubierto mediante una revista que su cuñada la había llevado a 'El diario de Jorge'

Irrumpe en plató tras las acusaciones de su examiga: “La voy a machacar”

Dos cuñadas han sido las protagonistas de una de las historias que ha tratado Jorge Javier en el plató de su programa. El presentador se ha sentado con ambas en una mesa camilla para tomar el café, leer revistas y aclarar varias rencillas que no tienen resueltas.

Según Inés, su cuñada no se está portando bien con ella y ha sorprendido a Loli llevándola al programa. Loli se ha quedado muda cuando ha visto que en una de las portadas de las revistas aparecía su cuñada con varios titulares que la afectaban: "Mi cuñada me llama ridícula y me falta al respeto. Me dijo que se avergonzaba de ser mi amiga".

Ambas mujeres llevan nueve meses sin hablarse y enfrentadas, y el programa ha sido el sitio perfecto para intentar una reconciliación. "Yo no me avergüenzo de nada", ha comentado Loli al ver las declaraciones en exclusiva de su cuñada.

"Yo soy muy moderna y ella es muy antigua"

"Le digo que no suba tantas cosas a Facebook porque ya no tenemos la edad de la juventud", ha explicado después en la mesa. La cuñada ha entrado de improvisto al plató y las dos se han abrazado protagonizando un reencuentro muy emotivo.

Volverse a ver ha supuesto un buen rollo entre las dos y al parecer todo ha quedado en una bonita anécdota. Sin embargo, antes de terminar Inés le ha dicho a Jorge Javier que su cuñada estaba anticuada con las redes: "Yo soy muy moderna y ella es muy antigua".