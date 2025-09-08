Alberto Samperio 08 SEP 2025 - 18:48h.

El presentador ha mostrado a la audiencia su nuevo rostro tras hacerse un retoque estético en sus vacaciones

Jorge Javiez Vázquez sorprende en el estreno de 'Supervivientes All Stars 2025' con su total look blanco y unas gafas de aviador

Jorge Javier Vázquez ha vuelto por todo lo alto a su programa, 'El diario de Jorge'. Si en la primera gala de 'Supervivientes All Stars', el presentador sorprendía a todos con un look blanco y unas gafas de aviador, ahora Jorge ha deslumbrado a todos con su nueva cara tras volver de las vacaciones de verano.

Joaquín Prat le ha dado paso desde su nuevo programa, 'El tiempo justo'. "¿Está el príncipe?", ha preguntado el conductor desde su sillón. Tras esto, el rey de los realities ha aparecido de improvisto en la pantalla con mucha alegría. "¡Bienvenido Joaquín, bienvenido a las tardes! ¡Qué alegría poder conectar contigo!", le ha gritado Jorge Javier.

El presentador de 'Supervivientes All Stars' ha recordado su aparición en el reality y su tremendo "outfit". "El jueves quise hacer un homenaje a Giorgio Armani, pero me salió más una mezcla de George Michael, Lamine Yamal y un poquito de Abraham Mateo. Lo que voy a desvelar esta tarde es un programa que la gente se va a quedar enganchadísimo", ha comentado Jorge Javier entre risas.

El nuevo rostro del conductor de 'El diario de Jorge'

En un primer momento, el presentador ha ido cubierto con un sombrero, una mascarilla y una blusa, pero al comenzar su programa ha dejado ver su nuevo rostro ante la audiencia después de realizarse unos retoques estéticos. Mirando a cámara y con los aplausos del plató, Jorge Javier ha empezado su programa muy feliz.

Tras esto, Jorge ha explicado que comenzaba la segunda temporada de 'El diario' tras un año de misión: "Cuando empezamos hubo muchísima gente que nos decía que no íbamos a llegar y aquí estamos. Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", ha comenzado a decir el presentador dando la bienvenida.