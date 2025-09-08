Joel, a su progenitor: “Yo para mí no tengo padre. Una persona que no aparece en diez años no puede hacerlo ahora”

El estreno de la nueva temporada de ‘El diario de Jorge’, con Jorge Javier Vázquez, dejó una de las escenas más duras y emocionales. Miguel acudió al programa con la esperanza de reencontrarse con sus hijos después de una década sin contacto, cargando con el dolor y el arrepentimiento de haberlos abandonado hace diez años. Sin embargo, su ilusión se rompió al escuchar en directo la negativa de su hijo mayor, Joel, a retomar la relación.

“Yo no tengo nada que hablar con mi padre”, fueron las primeras palabras de Joel al ver a Miguel en pantalla. El joven acusó a su progenitor de insultar recientemente a su madre y de no haber mostrado interés ni por él ni por su hermano: “Si no preguntas ni por tus hijos, ¿quién va a querer a sus hijos?”, reprochó.

La duras palabras de Joel hacia su padre

Miguel, visiblemente afectado, intentó defenderse asegurando que había intentado mantener el contacto y que incluso había viajado en varias ocasiones a Vigo para ver a sus hijos: “Os he escrito muchas veces, he estado allí, pero no me habéis contestado”, afirmó. Sin embargo, Joel se mantuvo firme: “Yo para mí no tengo padre. Una persona que no aparece en diez años no puede hacerlo ahora”.

El joven también reprochó a su progenitor haber acudido a un plató en lugar de buscarlo en persona: “Si tanto nos quieres ver, acampas en la puerta de mi casa hasta que baje. ¿Y no lo has hecho?”.

El desencuentro dejó momentos de gran tensión, con Miguel asegurando que su hijo “mentía” y Joel insistiendo en que los recuerdos de su infancia junto a él eran únicamente negativos: “Cuando era pequeño en casa eran todos los días ‘cristos’. No guardo un recuerdo bonito de ti, y lo que guardo es malo”.

Ante la dureza de las palabras, Jorge Javier intentó mediar y propuso bromeando un futuro reencuentro en una próxima temporada, aunque Joel lo dejó claro: “Volveré a Telecinco las veces que quieras, pero que sea con un motivo más agradable. Con mi padre no quiero retomar nada”.