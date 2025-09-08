Irrumpe en plató tras las acusaciones de su examiga: “La voy a machacar”

La supuesta desaparición de 10.000 pesetas de una cartilla bancaria desató la tensión en ‘El diario de Jorge’

Tensión en ‘El diario de Jorge’: un hijo rechaza reencontrarse con su padre tras diez años de ausencia

Compartir







'El diario de Jorge’ vivió uno de los momentos más tenso en el estreno de la nueva temporada, con la vuelta de Jorge Javier Vázquez. Todo comenzó como una reclamación económica. Maite acudió al programa para exigirle a su examiga Luisa el pago de 300 euros por un frigorífico que asegura haberle vendido hace años. Pero la situación se desbordó cuando salió a la luz una acusación aún más grave: la supuesta desaparición de 10.000 pesetas de una cartilla bancaria.

Según relató Maite, tras haberse roto una pierna envió a su hijo (entonces menor) a casa de Luisa para que retirara 10.000 pesetas. Sin embargo, asegura que en lugar de esa cantidad se sacaron 20.000 y que nunca recuperó el dinero: “Cuando fui a reclamárselo, me dijo que había sido su marido. Pero mi hijo me aseguró que solo estaba ella en casa”, explicó.

Luisa irrumpe en plató ante las acusaciones

El ambiente se volvió irrespirable cuando Luisa irrumpió en el plató, visiblemente indignada por la acusación: “No quiero verla, me trata de ladrona y la voy a machacar”, advirtió antes de encararse con Maite.

Entre gritos, Luisa negó rotundamente haberse quedado con el dinero, aunque admitió que en aquella época su marido también manejaba la cartilla: “Yo sé que ella me dijo que le faltaban 10.000 pesetas, pero yo estaba con mi marido. No sé nada más”.

La tensión no se quedó ahí. Maite insistió además en que Luisa le debe 300 euros por el congelador, mientras que Luisa lo desmintió: “Me dijo 100 euros y ahora me pide 300. El año que viene serán 400. No le voy a pagar un duro”.

Lo que más impactó al público no fue la disputa económica, sino la historia de una amistad destruida. Ambas recordaron con dolor que fueron inseparables, casi como hermanas: “Yo estuve en el tanatorio cuando murió tu marido”, recordó Luisa. Por su parte, Maite subrayó la traición que siente: “Yo daba de merendar a tu hija, era la madrina de tu boda. Y ahora me tienes bloqueada”.