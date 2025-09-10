Unplugged 10 SEP 2025 - 16:33h.

Marina Ruiz rompió con Alain tras su final y regresó a 'Mujeres y hombres y viceversa' cuando su otro pretendiente, Alberto Santana, se convirtió en tronista

Mediaset Infinity nos ofrece disfrutar de nuevo de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. En la plataforma podrás disfrutar de los tronos de Violeta Mangriñán, Melyssa Pinto y Marina Ruiz, con momentos como este en el que Marina regresó tras su trono.

Tras la final en la que eligió a Alain, Marina Regresó a ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Su presencia en la grada no pasaba desapercibida mientras las pretendientas de Alberto Santana, su expretendiente y nuevo tronista, bajaban las escaleras.

Marina se acercó a su expretendiente para hacerle una confesión: “Me gustas muchísimo y creo que tú y yo podríamos tener algo muy bonito, pero creo que necesito un tiempo para mí, para quererme”.

Estas palabras provocaban la reacción de las pretendientas, que cuestionaban la actitud de Marina.

Lo que pasó tras la final de Marina Ruiz en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Pero ¿Qué había pasado con Alain tras la final? En la escalera con Toñi Moreno, Marina se emocionaba: “Quise luchar por ello, pero no ha salido”. Ella sentía algo bonito por Alberto, pero no se veía capaz de sentarse y luchar 100% por el que fue su pretendiente.

“Yo no me quiero quedar con la duda”, confesaba Alberto Santana y es que sus pretendientas exigían que, si Marina quería pretenderle, se sentara junto a ellas y estuvieran todas en igualdad de condiciones.

Finalmente, ambos acordaban tener una cita para aclarar su situación: “La tenemos y hablamos”.