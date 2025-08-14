Recordamos el 'pique' de Violeta Mangriñán y Marina Ruiz por un pretendiente: "No me gusta que me vacilen..."

Unplugged 14 AGO 2025 - 12:55h.

No se puede negar que el trono de Violeta Mangriñán fue uno de los más seguidos por la audiencia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y el motivo no es otro que todos los ‘momentazos’ que regaló a los fieles seguidores del programa. Si has llegado hasta aquí es porque quieres recordar algunos de ellos, como este que encontrarás al darle play al vídeo.

Sin embargo, te advertimos que es probable que te quedes con ganas de más. Aunque no tienes de qué preocuparte porque te traemos una buena noticia: ya no tendrás que buscar más porque tienes todos los programas disponibles en la plataforma de Mediaset Infinity. Aquí te dejamos el momento en el que Violeta Mangriñán mostró su “frustración” con Moha, pretendiente que tuvo citas tanto con ella como con Marina Ruiz, expulsando a uno de los suyos.

El ‘pique’ entre Violeta y Marina por Moha

Marina acababa de tener una cita con Moha de la que había salido muy contenta porque se dio cuenta que con ella hablaba más que con Violeta. Pero este comentario hizo que su compañera de trono saltase, asegurando que en sus citas lo que había era “tensión sexual”. Marina continúa rebatiendo sus argumentos y el pique se instauraba en el plató, algo que percibieron hasta los propios pretendientes de las tronistas. “Parece que le ha picado un poco”, señalaba la andaluza. “No me gusta que me vacilen”, justificaba la valenciana.

Sin embargo, había llegado la hora de que Moha tomase la decisión: ¿Quería pretender a Marina o, por el contrario, se quedaría con Violeta? Para escuchar lo que tenía que decir, la valenciana decidió coger una bolsa de palomitas e ir a ver el momento junto al público, una actitud que su compañera calificó de “infantil” y por el que uno de sus pretendientes acabó expulsado tras dar su opinión.

Violeta dijo adiós a un pretendiente suyo tras recibir una pullita

Que Violeta decidiese subir entre el público junto a una bolsa de palomitas fue, para muchos, un símbolo de ‘pique’ porque estaba presuntamente claro que Moha iba a elegir a Marina finalmente. Sin embargo, fue el comentario de uno de sus pretendientes el que hizo que la valenciana dijera: “No va a ser protagonista en esta historia y por eso se pica”.

“Yo la verdad que pensaba mandarte a tu casa. No nos vamos a comer ni unas palomitas juntos. Se lo iba a decir antes pero ya que me ha tirado la pullita adelantamos faena”, le contestaba a Alejandro. Esta reactiva respuesta le pareció a Marina una forma de pagar la “frustración” de lo de Moha: “No se lo merece”.

