Alberto Samperio 11 SEP 2025 - 17:10h.

El presentador de 'El tiempo justo' ha empatizado con el presidente ante los abucheos y las vejaciones

Pedro Sánchez asiste con Begoña Gómez a la 'premier' de la última película de Amenábar en los cines Callao, Madrid

El verano de 2025 ha sido protagonista de los múltiples insultos que ha recibido el presidente del Gobierno de España en discotecas, festivales, conciertos, plazas de toros, fiestas patronales, entre otros eventos. Pedro Sánchez ha vuelto a ser abucheado e insultado de la mano de Begoña Gómez, su esposa.

Los hechos han ocurrido cuando ambos han salido de los cines Callao por una puerta trasera y por separado siendo blindados por escoltas ante los abucheos y los insultos que se han producido en el lugar. La crispación contra el número uno del PSOE y su mujer continúan tras las polémicas que hay en el partido y en su familia.

La defensa de Joaquín Prat: "No se me ocurre insultar"

El presentador de 'El tiempo justo' ha criticado la actitud de los agresores. Joaquín Prat ha considerado que estos insultos y abucheos no pueden ser beneficiosos para nadie: "Es irrespirable para los ciudadanos y para los políticos que tienen que soportar situaciones así. Yo voy por la calle, me da igual quién sea, un asesino, un violador... No se me ocurre insultar a una persona".

El conductor del nuevo programa de Telecinco ha defendido a Pedro Sánchez y a su mujer en este sentido: "Que hay libertad de expresión, sí, pero amparados en la masa y en esa libertad de expresión muchos cometen auténticas tropelías".

"Pedro Sánchez y su mujer no van a poder ir a ningún lugar público con una cierta tranquilidad durante muchos años y eso también es terrible. Nunca calibras lo que puede estar sufriendo una persona hasta que te pones en su lugar", ha detallado Joaquín Prat en último lugar.