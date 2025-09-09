Alberto Samperio 09 SEP 2025 - 16:52h.

El conductor de 'El tiempo justo' ha revelado que en su habitación duerme con un bate de béisbol

Joaquín Prat ha comenzado el programa hablando de un caso que se encuentra de actualidad. Un hombre se ha visto envuelto en una reyerta y ha sido detenido tras apuñalar supuestamente a un ladrón cuando intentaba robarle. Los hechos han ocurrido en la localidad de Olleros de Tera, un municipio de Zamora que ahora está luchando para que Álvaro, el hostelero detenido, salga de prisión tras haberse defendido.

Esto ha traído un debate en el plató de 'El tiempo justo' y para ello el presentador ha contado con la ayuda de Beatriz Uriarte. La abogada ha intentado despejar todas las dudas sobre si este suceso se trataría de un caso de legítima defensa o no.

Cuando el presentador le ha ido a preguntar a Uriarte, Prat ha hecho una curiosa confesión que ha llamado mucho la atención. Y es que al parecer Joaquín dormiría con un arma contundente en su habitación: "Yo duermo con un bate de béisbol en el cabecero de la cama".

¿El caso de Joaquín sería con premeditación?

Tras poner su ejemplo, el conductor del nuevo programa de Telecinco le ha preguntado si habría, en su caso, premeditación al tener un bate de béisbol: "Los límites de la legítima defensa la ley los tasa muy bien. ¿Su señoría podría apreciar premeditación a la hora de que alguien entre en mi casa y yo haga uso del mismo? "

Beatriz Uriarte lo ha negado completamente y ha dado algunas diferencias: "En España no tenemos un derecho como tal a proteger nuestra propiedad. Sí que tenemos derecho a proteger nuestra vida". La abogada ha señalado que no se puede hacer lo que se realiza en Estados Unidos protegiendo las casas.