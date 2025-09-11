¡Tarde de infarto en ‘Agárrate al sillón'!: Rafa Castaño a punto de ser eliminado por un concursante

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco una tarde más con seis nuevos concursantes dispuestos a arrebatar el liderazgo a Rafa Castaño

La inesperada confesión de una concursante en 'Agárrate al sillón': "Empecé cantando en un mítico programa de televisión"

Compartir







Rafa Castaño, líder del programa hasta el momento, lleva ya más de 44 victorias y un bote acumulado de 167.600 euros. Sin embargo, seis nuevos concursantes visitan el programa para ponérselo difícil y levantar al jugador del deseado sillón.

Alba, era la primera en aparecer en el plató, es aspirante a reportera y la música forma parte de su día a día. El siguiente era Carlos, que reparte su tiempo entre enseñar y hacer deporte. Luego descubríamos a Gema, estudiante de enfermería, sevillana y zamorana, a la que le sobran las ganas de ganar.

Acto seguido, conocíamos a Sergio, que se define como aprendiz de todo y maestro de nada. Después aparecía María, una artista italiana de corazón y cuidadora oficial de gorriones callejeros. Por último, conocíamos a Javier, un políglota trotamundos.

Nervios y mucha tensión durante la ronda final: "¿Qué pasa si hay un empate?"

Después de las preguntas del programa y de sumar todas las puntuaciones, Carlos, profesor de FP y un apasionado del deporte, llegaba a la ronda final y se situaba como el jugador que se iba a enfrentar al líder del concurso, Rafa Castaño. Ambos participantes, respondían a sus preguntas y primero se desvelaba la puntuación conseguida por Castaño, en este caso, 18 puntos.

A continuación, Eugeni Alemany leía y revelaba las respuestas de Carlos y cada resultado que descubría comenzaba a poner muy nervioso a Rafa Castaño. Tras saber el último resultado, Carlos y Rafa Castaño empataban a 18 puntos y el hasta ahora líder del programa comenzaba a respirar tranquilo. "¿Qué pasa en caso de empate?", decía Eugeni Alemany y Rafa Castaño afirmaba: "Que me quedo yo con el sillón".