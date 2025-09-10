Descubre una nueva entrega de 'Agárrate al sillón' con concursantes muy variopintos que luchan por un sillón que reparte dinero

Eugeni Alemany, en shock tras la respuesta de un concursante en 'Agárrate al sillón': "¡Ay que me da!"

'Agárrate al sillón', el concurso más divertido y que reparte dinero arranca una tarde más en Telecinco con la llegada de seis nuevos concursantes. Los nuevos participantes vienen al programa preparados para enfrentarse al líder del concurso hasta el momento, Rafa Castaño, que lleva 43 victorias y 163.000 euros.

La primera concursante es Encarni, encantada de pisar un plató y con muchas tablas para hacerlo, ya que fue cantante. Luego aparecía Iván, que entraba con todas las ganas del mundo y ocupaba su atril en el programa. Miriam es la concursante niñera del programa de hoy, que también entraba en plató dispuesta a ganar. A continuación, descubríamos a Carlos, un ejecutivo de cuentas y le encanta ponerse retos continuamente.

Luego conocíamos a Sandra, una apasionada de las joyas que ahora ha fijado su objetivo en el sillón del programa. Por último, aparecía Daniel, siempre muy atento al pasado y al futuro, ya que lo suyo es la historia.

Después de que varios concursantes se enfrentaran a las preguntas del programa, Eugeni Alemany hablaba con Encarni y se mostraba interesado por su vida como cantante. "Empecé cantando en un mítico programa de televisión, en 'Gente joven', sobre el año 1977", confesaba la participante.

Además, el presentador ha aprovechado para recalcar la larga trayectoria como cantante en solitario y como acompañante de la concursante. Tras las palabras del conductor del programa, Encarni admitía: "La verdad es que he hecho de todo".