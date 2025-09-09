Preguntas inquietantes, mucho dinero y una gran competitividad en este nuevo programa de 'Agárrate al sillón'

Eugeni Alemany, en shock tras la respuesta de un concursante en 'Agárrate al sillón': "¡Ay que me da!"

Una tarde más 'Agárrate al sillón' arranca en Telecinco con la llegada de seis nuevos concursantes que se enfrentarán al líder indiscutible del programa por el momento, Rafa Castaño, que lleva 42 victorias y 160.700 euros. Entre ellos habrá un gran duelo y todo por conseguir el preciado sillón del programa.

El primer concursante en entrar al plató era Roberto, director de colegio que quiere cambiar su sillón por el de campeón. Luego aparecía Clara, una cantautora que se gana la vida trabajando en una multinacional. Después conocíamos Diego, un artista belga recién llegado de Francia.

Otro Diego descubríamos como concursante aunque le suelen llamar Bolea, es filólogo y viene de Santander. Por otro lado, entraba Susana, una escritora "con mucho cuento". Acto seguido y como último concursante aparecía Juan, un químico que mezcla a la perfección cultura y culturismo.

En el turno de Bolea, el joven concursante de 21 años, confirmaba que había terminado la carrera de filología y decía a Eugeni Alemany: "Como tú, ¿no?" y el presentador confirmaba que si y bromeaba: "Yo también, pero nunca me he dedicado a eso, me metí en este mundo de la tele y no hay día en el que no me arrepienta".

Tras este divertido momento, Eugeni Alemany desvelaba que Bolea ha podido ser un tipo peligroso: "Tengo entendido que estuviste en busca y captura". El concursante sonreía y explicaba: "Fue un malentendido, me gustan tanto los libros que me llevé unos cuantos y al final acabé en busca y captura".