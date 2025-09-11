‘El Diario de Jorge’ vivió uno de los momentos más emotivos con la historia de superación de la invitada, que la diagnosticaron un cáncer con 10 años
Emoción en 'El diario de Jorge' con el discurso de motivación de un joven que ayudó a otro a superar el 'bullying': "Esto era impensable"
Lo que parecía ser una tarde más en ‘El Diario de Jorge’ se convirtió en uno de los momentos más emotivos vividos en el programa. Mari Carmen acudía convencida de que solo acompañaría a su hija Rocío, pero pronto descubrió que ella era la verdadera protagonista de la historia.
Nadie pudo contener la emoción cuando Rocío abrió su corazón para recordar los duros años de su infancia, marcados por una enfermedad que puso a toda su familia a prueba: a los diez años le diagnosticaron cáncer, y durante una década se sometió a diez operaciones, con largas estancias en el hospital y un tratamiento que cambió por completo su vida.
El carácter de Rocío se transformó con la quimioterapia
Entre sollozos, Rocío confesó que aquella etapa también transformó su carácter: “Me rebelé muchísimo, hablaba mal a la gente y a mi madre peor todavía”, reconoció. Uno de los episodios más dolorosos que llevaba años guardando ocurrió cuando su madre intentó darle una pastilla escondida en un yogur.
Rocío, en un ataque de rabia, se lo arrojó a la cara a su madre. “Tengo un remordimiento por dentro porque nunca le había pedido perdón”, confesó ante las cámaras.
El reencuentro entre madre e hija
El momento culminante llegó cuando Mari Carmen, que desconocía que todo estaba preparado para ella, entró en el plató. Frente a su madre, Rocío rompió a llorar y pronunció las palabras que llevaba tanto tiempo callando: “Gracias por todo lo que has hecho por mí. Siento cómo me comportaba durante la quimioterapia. Me puse muy rebelde, era diferente… ¿te acuerdas cuando te tiré el yogur en la cara? Pues lo siento de corazón”.
Mari Carmen, visiblemente emocionada, solo respondió con ternura, como siempre había hecho: “No pasa nada, Rocío”. Una muestra más de la fortaleza y el amor incondicional que ha guiado a esta madre en los momentos más difíciles.
Entre aplausos y lágrimas, el plató fue testigo de una reconciliación. Rocío cerró su intervención recordando lo que significa su madre para ella: “Siempre ha sido mi superheroína”.