'El diario de Jorge' ha rememorado la historia de 'Madre Coraje', la activista peruana asesinada por el Partido Comunista de Perú

'El diario de Jorge' ha contado con una trágica historia que ha puesto los pelos de punta a Jorge Javier Vázquez, al público del plató y a los espectadores. Un hombre ha querido agradecer a su hermano el apoyo y el cariño que le ha brindado durante todos estos años tras el cruel asesinato de su madre en 1992.

La madre de ambos fue asesinada por Sendero Luminoso, el Partido Comunista de Perú, y luego su cuerpo fue dinamitado en presencia de estos dos hermanos que posteriormente se refugiaron en España huyendo de aquel terrorismo devastador. David ha explicado la historia de su madre María Elena Moyano, más conocida como 'Madre Coraje', quien recibió el Príncipe de Asturias de la Concordia en 1987.

"Cambió la historia cuando estaba el terrorismo en su auge y a raíz de la muerte de ella cambió todo. Era política, feminista y defendía los derechos humanos de los más desfavorecidos", ha recordado con mucho orgullo el peruano. El programa ha mostrado varias imágenes de esta heroína y en una de ellas aparecía recogiendo el premio entregado por el rey Juan Carlos I.

David ha explicado por qué le pusieron el título de 'Madre Coraje': "No se achantaba ante nadie, estaba siempre al frente de todos. Era una mujer súper cariñosa y súper madre, muy atenta con sus hijos". El peruano ha mencionado que fue una persona muy importante en su época y su camino iba dirigido a ser la presidenta del país.

Su mortal encuentro con Sendero Luminoso: "Le hicieron una emboscada y la mataron"

El hijo de María Elena Moyano ha revelado que el Partido Comunista de Perú en aquellos años quería tenerla en sus filas por tener tan buena fama entre la población: "Lo que ellos querían, porque era una persona muy importante en esa época, es que entrara a sus filas pero lógicamente no iba acorde a los pensamientos de ella. Para ella todo era paz y democracia".

David ha señalado que cuando él era pequeño su día a día era estar con guardaespaldas, escondido y yendo en coches blindados. Ante esa inseguridad en la que vivían, 'Madre Coraje' decidió irse del país: "Ella decidió venirse para España con nosotros". El final fue trágico y nunca pudieron viajar con su madre: "Le hicieron una emboscada y la mataron".

David, con un nudo en la garganta, ha detallado que quisieron borrar todo el rastro de su madre al dinamitar su cadáver: "Quisieron destrozar todo lo que era su figura, pero consiguieron lo contrario porque el país cambió a partir de eso... No fue en vano su muerte". Minutos después, entre lágrimas y a la vez con mucha felicidad, David se ha abrazado con su hermano y le ha agradecido todo el apoyo que ha recibido tras ese cruel suceso: "Eres la persona a la que más admiro y a la que más quiero. Si la muerte no nos pudo separar, nada lo va a poder hacer".