Adán confesaba en el programa que atravesaba un momento delicado tras una ruptura reciente. Reconoció que lo más duro había sido “haber acabado tan mal” con su expareja, a quien acusó de ser materialista y de no respetar sus vulnerabilidades.

La herida más profunda: que ella lo echara de casa en plena discusión, pese a que él le había confesado que ese gesto removía viejos traumas. “Lo único que le pedí es que nunca me echara, y fue lo primero que hizo”, dijo con emoción contenida.

El mensaje inesperado

Cuando Jorge Javier le mostró un mensaje anónimo que decía “No quiero echarte de mi vida”, Adán no dudó: “Podría ser mi expareja”. Poco después, su intuición se confirmó.

Ella entró en plató para pedirle perdón y confesar que aún lo echa de menos: “Has estado en los momentos más importantes de mi vida y no me gustaría perderte”. Entre reproches y lágrimas, ambos repasaron lo que salió mal, pero también lo mucho que habían significado el uno para el otro.

Una segunda oportunidad en el aire

La expareja expresó su deseo de recuperar el contacto y ver si podían retomar lo que habían tenido. Adán, prudente, reconoció que todo dependería “del tiempo y de los hechos”, aunque dejó claro que cree en las segundas oportunidades.