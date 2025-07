Miguel Salazar Madrid, 11 JUL 2025 - 21:42h.

Ainhoa (22 años, Toledo) sabe de primera mano lo que es la discriminación por una enfermedad rara en el terreno laboral. La joven tiene una gran vitalidad pese a los impedimentos con los que tiene que lidiar día tras día.

Los miedos de Ainhoa

Cuenta, en 'El diario de Jorge', que sufre una enfermedad que le ha hecho perder el 40% de la visión. Por el ojo izquierdo no puede ver nada, y por el derecho aún le queda algo pero teme que lo pueda perder sin un diagnóstico claro sobre su dolencia. La joven le cuenta a Jorge Javier Vázquez que tiene varios miedos. "Mi temor es perder la visión por completo, que podría suceder, y sentirme sola", asegura.

De 10 pacientes con un caso similar al suyo, su situación es la más compleja por las complicaciones para saber qué enfermedad tiene. Su dolencia no solo afecta a la visión. También tiene serios problemas para caminar y moverse. "Hay otros síntomas, se me duermen las manos, las piernas...", dice. Por ello, le cuesta realizar varias tareas de casa.

Y algo que no se ve es la discriminación que ha sufrido y sufre en la actualidad por su enfermedad. En el colegio se reían de ella por el estrabismo que padecía. "Todo el mundo me machacaba con que era bizca", lamenta. Pero ahora, tiene que enfrentarse a los rechazos en el terreno laboral. "No me quieren coger para trabajar, como tengo tantas limitaciones... Me rechazan las entrevistas", denuncia.

Entre tantas espinas, Ainhoa ve también rosas con el amor que recibe a diario tanto de su pareja como de su familia. "Con mi pareja bien, se adapta a mi vida", explica. Y sobre sus padres, solo le quedan palabras de agradecimiento. "Siempre han sido mis ojos, mi guía, mi esperanza y mi luz", comparte. Por eso, Ainhoa ha querido agradecerles todo su apoyo con una bonita boda de plata ya que ambos cumplen este año 25 años de casados.