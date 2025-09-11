Miguel Salazar Madrid, 11 SEP 2025 - 20:07h.

Sergio sufrió acoso escolar y ahora ayuda a otras personas a superarlo

Sergio, un joven de 20 años, se dedica a inspirar y motivar a aquellas personas que desgraciadamente saben lo que es el acoso escolar. Gracias a sus vídeos en redes sociales, Onoris pudo salvarse y recuperar su autoestima. Pero no fue nada fácil lanzar ese mensaje, ni tampoco la superación del otro.

Sergio sabe muy bien cómo inspirar y ser luz porque ha sufrido en primera persona los efectos del 'bullying' y de la conviencia con un agresor. "Mi madre sufrió violencia de género", comenta a Jorge Javier Vázquez. A su dura situación en casa se le unen los insultos que tenía que escuchar en su clase. Su pasión era el fútbol, pero su sueño se truncó cuando llegaba incluso a ser acorralado en los vestuarios por el resto de jugadores. Sin embargo, salió con más fuerza que nunca y ahora inspira a otros, como a Onoris.

Las emotivas palabras

Así lo ha hecho ver en 'El diario de Jorge', donde Onoris también ha compartido cómo fue acosado. "Se han metido con mi físico", relata. En el colegio, recibió además el rechazo de los profesores a los que, según dice, "les costaba creerlo". "Me sirvió la ayuda de profesionales. Encontré en ellos herramientas para poder asimilar", agrega.

Onoris no sabía quién le traía al programa de Telecinco. Sergio le ha sorprendido con un emotivo discurso -como ya hico Rubén, otro individuo que se dirigió a todos los que sufrieron una dura situación-, y por primera vez se han visto en persona. El otro le escribió un mensaje y, tras conocer su historia, no dudó en ayudarle. Su inspiración ha hecho que Onoris recupere la autoestima. "Veo en ti la fuerza para transformar el dolor en motivación. Veo en ti una persona muy valiosa", le decía entre otras cosas.

A Sergio le parecía "impensable" que pudiese dar consejos a otras personas que sufren acoso escolar tras haberlo vivido él. "Te falta encontrar a alguien, que incluso puedes ser tú mismo que puedes tener valor. Quieres salir adelante y tienes esas ganas", le transmitía.