12 SEP 2025 - 16:24h.

¡'Casados a primera vista'!: Deja que encontremos para ti el verdadero amor de tu vida

Apúntate aquí al casting de 'Casados a primera vista'

Si tu mayor deseo es casarte, si tu corazón late con fuerza cada vez que imaginas ese "sí, quiero", pero todavía no ha llegado esa persona con la que pasar por el altar, deja que encontremos para ti al amor de tu vida.

Buscamos personas de más de 25 años que han fracasado en su búsqueda del amor, que sueñan con la boda perfecta y con una luna de miel de ensueño. Personas atrevidas y románticas, que creen en el amor por encima de todo y que siempre han imaginado su vida al lado de alguien con el que compartir metas, viajes, locuras...

Cómo apuntarte al casting

No tengas miedo, vívelo y cuéntanoslo en este cuestionario. Vive una aventura de ensueño y única de la que te acordarás para siempre. ¡No dejes escapar esta oportunidad de encontrar el amor desde un programa de televisión!

El formato de éxito que llega a Mediaset

Solteros que no han encontrado pareja se pondrán en manos de un equipo de expertos en relaciones y emociones que, mediante un riguroso proceso de selección, formará parejas que se conocerán directamente en el altar. ‘Casados a primera vista’ es una apasionante aventura televisiva que descubre si la ciencia y la psicología pueden ser el combustible para encender la chispa del amor.

Con versiones producidas en más de 30 países y millones de seguidores en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Dinamarca o Alemania, ‘Casados a primera vista’ se ha consolidado como uno de los diez grandes formatos internacionales de mayor éxito.