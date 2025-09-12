Alberto Samperio 12 SEP 2025 - 19:26h.

Los colaboradores se han posicionado a favor o en contra del supuesto affaire de Gloria e Iván

La situación en la palapa de 'Supervivientes All Stars' ha estado más tensa que nunca en la segunda gala del programa. Gloria Camila Ortega e Iván González han vuelto a tener un enfrentamiento a pesar de que habían intentado poner paz a sus conflictos del pasado.

Jorge Javier Vázquez volvía a hablar sobre el presunto affaire que tuvieron en su día, a lo que la hija de Ortega Cano comentaba que no había pasado nada porque decidió no avanzar. Sin embargo, Iván tiraba por tierra la versión de Gloria y revelaba que ella se había presentado en su casa para que cuidase a una urraca.

'El tiempo justo' ha repasado la última hora del reality show y los colaboradores han tenido un extenso debate en los que unos se han puesto a favor de la tía de Rocío Flores y otros han comprado la versión del 'viceverso' sobre su acercamiento con Gloria.

Alexia Rivas (ivanista) vs Miguel Frigenti (glorioso)

El nuevo programa de Joaquín Prat se trata precisamente de realizar careos con un tiempo justo de un minuto de duración. El presentador César Muñoz les ha pedido a dos tertulianos que tenían que ponerse en los atriles para protagonizar un cara a cara sobre el enfrentamiento que se había producido en el reality de supervivencia.

Los elegidos para hacer el duelo han sido Alexia Rivas y Miguel Frigenti. La persona que ha empezado a dar su opinión ha sido la periodista que se vio envuelta en el triángulo amoroso del 'Merlos Place'. La pregunta que ha tenido que responder ha sido la siguiente: "¿Hubo noche de pasión entre Iván y Gloria Camila?"

Alexia ha defendido a Iván y ha explicado que sí hubo un encuentro apasionado: "He visto pruebas que Iván no va a sacar porque es demasiado caballero. Iván no tiene nada que ocultar, estaba soltero. La que tenía novio era Gloria. Infidelidades hemos cometido muchos y la que ha engañado ha sido ella... Estaba en la cama de Iván".

Por el contrario, Miguel se posicionaba a favor de la hija de Rocío Jurado: "No creo que haya habido una noche de amor como tal. Creo que ha podido haber un tonteo, unos besitos... Gloria Camila tiene todo el derecho a contar lo que quiera. Tiene todo el derecho a no hacer pública una relación si ella lo considera. Para no gustarle Gloria Camila veo a Iván muy cabreado, ¿no será que todavía está enamorado?"

