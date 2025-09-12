Lara Guerra 12 SEP 2025 - 02:23h.

Gloria Camila e Iván comienzan una nueva 'batalla' tras elegirse como el concursante que aporta menos

Iván González y Gloria Camila, concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' parecen seguir sin ponerse de acuerdo. En la anterior gala el motivo fue que ambos dejaban en el aire diferentes versiones sobre su presunto affaire en el pasado, pero esta vez desde su playa la nueva discordia comenzaba por elegir cual de los dos era peor superviviente. Cada uno de ellos acababa nombrando respectivamente al otro concursante.

Desde la palapa, Jorge Javier ha preguntado a cada uno de ellos por lo ocurrido. Gloria explica que "no era el peor superviviente, sino que era el que menos aportaba al grupo. Yo creo que supervivientes somos todos. Pero, referente a la pesca, dije que Iván y Jessica pues que pese a haberlo intentado, no lo habían conseguido".

Iván al escuchar sus palabras no dudaba en saltar para dar su versión y lo primero que hacía era preguntar a su equipo si realmente consideran que él es el que menos aporta al grupo, quienes respondían con un no. El concursante tiene claro que "Gloria es la que lo piensa porque tiene un pique personal". Asimismo, aclara que es él quien se ha encargado de hacer las cañas de casi todos los integrantes: "Me dediqué a hacer las cañas de mucha gente de aquí. Yo solo he ido una vez y las condiciones son muy complicadas. Hay una roca y si acaso pasan dos peces pequeños", asegura.

Iván, sobre Gloria: "Yo estoy super feliz, con una chica que me hace inmensamente feliz"

Gloria continúa: "Yo tenía que mojarme, con el resto estoy bien y me hacen la convivencia más amena. Siento que todo el rato estás en un tira y afloja conmigo, Iván. No sé a veces con qué animo te levantas", a lo que él responde que "duermo poco y me despierto muy bien". Tras esto, el presentador le pregunta a la concursante si le cae bien Iván, a lo que ella confiesa que hay ratos en los que sí porque "no le veo mal chico", pero en otros momentos "me la tira y no le pillo aún". Por la parte de la expareja de Oriana Marzoli, explica molesto que "en mi cuore no hay rinconcito para el odio".

Del mismo modo, Iván continuaba dando sus motivos a Gloria: "A mi me han preguntado que de todos quién es el peor superviviente y yo estoy diciendo que la persona que para mí aporta menos en todos los sentidos". Después, Jorge Javier le hacía la misma pregunta a Iván y conocer si le cae bien su compañera de reality: "Me cae bien todo el mundo, pero si me están haciendo una pregunta...si la gente está viendo los vídeos verán que me estoy matando".

Gloria Camila aclara su encuentro con Iván González

Jorge Javier daba su puntazo en medio de la conversación para sacar de nuevo el tema de su posible affaire del pasado, motivo por el que cree que se mantiene ese rifi rafe en el reality. Gloria confiesa que "no pasó nada porque decidí yo no avanzar". Iván muy enfadado con sus palabras aclara que fue él porque no le respondió a los mensajes.

"Yo estoy muy bien con mi vida amorosa y cada uno por su lado", zanjaba la concursante, sin embargo, el superviviente le aclara "pero no te inventes cosas. Yo empecé con otra persona, tu me escribiste y dijiste que no te contesté, te presentaste en la puerta de mi casa para cuidar a tu pajarito".

Del mismo modo, Gloria volvía a presentar su versión: "No puedo con las mentiras, Jorge. Para empezar no fue en su casa, fue en una gasolinera de una calle de al lado de su casa. No le dije de cuidar la urraca, le dije que me ayudase a recogerla y tercero, es tan sumamente cobarde que a su novia la tuvo que decir que le había escrito. Por último, Iván comenta que "yo estoy super feliz, con una chica que me hace inmensamente feliz y quiero que siga así", a lo que Gloria responde: "Yo también".