Así es José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en su faceta como padre: "Estoy con la baba caída"

Nuria Morán 12 SEP 2025 - 10:40h.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se ha sentado en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' tras reincorporarse de su baja de paternidad

Martínez-Almeida se reafirma tras su polémicas declaraciones sobre Gaza: "Para mí sigue sin ser un genocidio"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se ha sentado este viernes 12 de septiembre en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' tras asegurar que "en Gaza no hay genocidio", unas polémicas declaraciones que le han hecho recibir acoso a través de las redes sociales.

Además, tras ser padre y reincorporarse a la vida polémica, Martínez-Almeida nos ha contado cómo lleva la paternidad y si se plantea realmente dejar la política y no presentarse a las próximas elecciones a la alcaldía de Madrid.

"Cuando uno tiene que decidir si se presenta a la alcaldía de Madrid, no es una decisión a la ligera. Es un honor extraordinario ser alcalde de Madrid y uno tiene que plantearse su está en condiciones. Si mañana fueran las elecciones, me presentaba, y mi idea es poder presentarme... Lo único que intenté trasmitir a los ciudadanos es que tengo que tener el compromiso y la ilusión intactas. También me ha cambiado un poquito la vida y eso es de alcance y conocimiento general", ha comenzado explicando.

José Luis Martínez-Almeida se ha mostrado como un padre entregado y ha confesado que descubrir la paternidad ha sido todavía mejor de lo que se esperaba: "No pensé que me iba a producir tanta satisfacción. Estoy con la baba caída. Para mí es maravilloso poder llegar a mi casa, poder ver a mi hijo y esta más tiempo con él".

