Rocío Belén Paleari 13 SEP 2025 - 12:01h.

Los veteranos del jurado reciben con entusiasmo y curiosidad a las nuevas incorporaciones: Inma Casal y Pelayo Díaz

Además, detrás de las c�ámaras de 'Bailando con las estrellas': así se realiza una producción virtual en televisión

Compartir







La nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' va comenzar con cambios en su mesa de jurado. A las ya conocidas caras de Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora, se suman este año Inma Casal y Pelayo Díaz. Le preguntamos a los jueces veteranos sobre estas incorporaciones y cómo se preparan para esta nueva etapa llena de ritmo, brillo y, como siempre, mucha exigencia.

Aunque aún no han tenido ocasión de trabajar juntos, los veteranos del jurado de 'Bailando con las Estrellas' ya tienen sus primeras impresiones sobre sus nuevos compañeros. Gorka Márquez reconoce que todavía no ha coincidido con ellos: “No he tenido oportunidad de conocerlos, los conozco de la televisión”, admite con naturalidad. Sin embargo, no oculta su entusiasmo por lo que está por venir, especialmente con Pelayo Díaz: “Tengo muchas ganas de conocerlo, porque me gusta mucho la moda, creo que tiene una personalidad un poco parecida a la mía, dice lo que piensa”. Sobre Inma Casal, Gorka vuelve a responder con la honestidad que lo caracteriza: “No he tenido la oportunidad de conocerla”, señala.

En este contexto de bienvenida, también hay espacio para la nostalgia. La salida de Antonia Dell’Atte y Boris Izaguirre ha dejado huella en el equipo, y sus compañeros no dudan en mostrar su cariño. “Voy a echar de menos a Boris porque normalmente compartíamos trayecto en el coche y teníamos nuestras conversaciones”, cuenta Gorka entre risas. “A Antonia, que al final siempre me estaba dando con el del número y me tenía que apartar, la echaré de menos también”.

Blanca Li, por su parte, prefiere mirar hacia adelante, aunque reconoce que el cambio requiere adaptación. “Siempre que llega alguien nuevo a un jurado tenemos que aprender a conocernos”, explica la coreógrafa. Con un estilo directo y exigente, Blanca apuesta por una convivencia enriquecedora en la mesa del jurado: “Cada miembro del jurado va a poder aportar su conocimiento y su manera de ver a los participantes”.

Julia Gómez Cora tampoco ha coincidido aún con Inma y Pelayo, pero se muestra abierta a la experiencia: “No los conozco, no los he visto, así que será una sorpresa”, admite con una sonrisa. La productora teatral resalta el valor del cambio como motor creativo: “Siempre es bueno trabajar con gente nueva y tener un cambio”. Eso sí, también deja claro que va a extrañar a sus antiguos compañeros: “La verdad que voy a extrañar a Antonia y a Boris”.

Este nuevo jurado promete dar mucho que hablar, no solo por la experiencia y el carisma de quienes se incorporan, sino también por la química que se construirá entre todos. Inma Casal, periodista con una trayectoria reconocida en la televisión pública, aportará su mirada crítica y elegante, mientras que Pelayo Díaz, referente de la moda y las redes sociales, promete romper moldes con su estilo fresco y atrevido.

En un programa donde el espectáculo no solo está en la pista de baile, sino también en las miradas, los comentarios y la complicidad entre los jueces, esta nueva configuración augura una temporada vibrante. Con humor, emoción y mucho arte, 'Bailando con las estrellas' sigue apostando por la mezcla perfecta entre talento, espectáculo y show televisivo. ¿Estamos listos para bailar?

Detrás de las cámaras de 'Bailando con las estrellas': así se realiza una producción virtual en televisión

En una combinación de creatividad televisiva y tecnología, el teaser del programa marca un hito en la forma de producir contenidos en el mundo del entretenimiento. El equipo creativo ha recurrido a la producción virtual para dar forma a una promo visualmente impactante, que combina espectáculo, ritmo y un despliegue técnico sin precedentes.