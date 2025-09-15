Todos los detalles de la dinámica de ‘El loco amor’: citas secreto, conflicto y sensuales

Laura Ceballo 15 SEP 2025 - 14:00h.

Así funcionará el nuevo dating show exclusivo de Mediaset Infinity presentado por Sebastián Gallego

VER PROGRAMA COMPLETO | El primer programa de 'El loco amor', con Oriana Marzoli y Sebastián Gallego

Al fin ha llegado el día del gran estreno. 'El loco amor', el nuevo dating show exclusivo de Mediaset Infinity ya está aquí. Presentado por Sebastián Gallego y con la colaboración especial de Oriana Marzoli, el programa llega para sorprender y entretener cada día de manera única a los espectadores.

Tras conocer a los que van a ser los protagonistas, los llamados 'solteros inconquistables', Alexandra y Marc, así como a sus 'conquistadores', el presentador aprovecha para explicar a todos la dinámica del programa.

Tres tipos de cita

Alexandra y Marc van a tener que decidir entre tres tipos de cita. Habrá citas secretos, en las que podrán descubrir datos desconocidos de su conquistador. De la misma manera, su conquistador también sabrá más datos sobre ellos. Además, habrá citas conflicto, para comunicar detalles que no les hayan gustado o resolver conflictos pendientes con su conquistador.

Y, por último, las citas más íntimas, las llamadas citas sensuales. Los sentidos serán los protagonistas. Serán citas sensoriales en las que podrán llegar al terreno que ellos y sus conquistadores deseen.

Jueves de expulsión

Cada jueves, llegarán dos nuevos conquistadores, uno para cada bando. Todos los jueves viviremos una expulsión. Los solteros inconquistables tendrán que decidir si dan una oportunidad a ese nuevo aspirante a conquistador a cambio de expulsar a alguno de los tres ya presentes o si, por el contrario, prefiere seguir apostando por los tres que ya tiene. Eso sí, siempre tendrán tres, nunca más.

Todos los días, en Mediaset Infinity

Ya puedes ver 'El loco amor', el dating show diario de Mediaset Infinity, cada día. De lunes a viernes, a partir de las 14:00 horas, podrás ver un nuevo programa completo, solo en Mediaset Infinity.