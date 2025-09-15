El cómplice y divertido momento entre Sebastián Gallego y Oriana Marzoli en el estreno de 'El loco amor': "Es una mandona"
El presentador y la colaboradora han dejado ver su química en el primer programa del dating show
'El loco amor' ya ha llegado a Mediaset Infinity y lo ha hecho de la mano de Sebastián Gallego y Oriana Marzoli. El presentador y la colaboradora se han puesto al frente del nuevo dating show diario de nuestra plataforma. Y, nada más comenzar, hemos podido ver un sinfín de momentos cómplices entre ellos. Juntos han protagonizado un divertido momento al recordar una anécdota previa al inicio del rodaje.
"Oriana, qué nervios, que nos ha quedado precioso el set", comentaba Sebastián. "La verdad es que sí, pero esto todo ha sido gracias a mí, que te he dirigido perfectamente", respondía Oriana. Era entonces cuando el presentador comenzaba a bromear: "Nunca nadie me ha mandado tanto como tú. Por poco no me estreno con collarín". Oriana se echaba a reír: "Amor, no pretendías que yo hiciese ese trabajo sucio... Mírame, soy una reina".
Acto seguido, Sebastián no dudana en dar paso a un vídeo que demostraba su versión: "Para que veáis que no miento y que esta es una mandona, mirad lo que pasó ayer".
Últimos detalles del set
En él se podía ver a ambos muy emocionados con los últimos preparativos del set y Oriana especialmente preocupada por dónde se iba a sentar ella: "Vamos a pensar un momento en mí. Para mí tiene que ser comodito". Y, una vez localizado su asiento, pedía ayuda a un Sebas que colaboraba encantado: "Amor, ponla ahí, porfa".
Eso sí, el presentador aprovechaba la ocasión para bromear una vez más: "He hecho crossfit, yo ya dimito". Y todo terminaba con una 'pinkypromise' entre ellos, que han conectado a la perfección.
