Laura Ceballo 15 SEP 2025 - 14:00h.

Sergio, Nadia, Otman, Marta, Camila y Claudia son los seis primeros conquistadores de 'El loco amor'

VER PROGRAMA COMPLETO | El primer programa de 'El loco amor', con Oriana Marzoli y Sebastián Gallego

De la mano de Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, 'El loco amor' ya ha llegado a Mediaset Infinity. Dos solteros inconquistables, Alexandra y Marc, comienzan la aventura en busca del amor. Para ello, contarán con tres conquistadores que tratarán de llegar a su corazón. Eso sí, cada jueves tendrán la oportunidad de expulsar a uno de ellos para dar paso a uno nuevo.

En este primer programa, hemos conocido a los primeros. Alexandra ha recibido a dos chicos y una chica. Por su parte, tres chicas han llegado al plató para conquistar a Marc. ¡Te contamos todo sobre ellos!

Los conquistadores de Alexandra

El primero en entrar al set ha sido Sergio. Tiene 26 años, vive en Madrid y se autodefine como un "culo inquieto" que nunca para. Le encanta hacer mil cosas y se dedica al mundo de la moda. Tras conocer a Alexandra, le ha confesado algo: "Me suena tu cara, la verdad".

La siguiente ha sido una conquistadora, Nadia, que ha llegado pisando fuerte. Tiene 24 años y asegura ser la mezcla perfecta de adrenalina y paz: "Yo antes de estar con chicas, estuve con chicos y cuando probé las chicas, prefiero las chicas mil veces".

El tercer y último conquistador para Alexandra ha sido Otman. Es de Madrid, tiene 27 años, es informático y está opositando. Alexandra no ha quedado muy conforme con su edad, ya que ha reconocido que ella suele estar "con chicos más pequeños". De hecho, le sacaba seis años a su ex.

Las conquistadoras de Marc

La primera conquistadora en entrar al set ha sido Marta. Marc se ha quedado completamente alucinado al verla llegar, ya que ha reconocido que es su tipo "cien por cien". Marta de Valencia, tiene 23 años y es estudiante de enfermería. Sueña con fundar su propia clínica de medicina estética.

La siguiente en entrar ha sido Camila. Tiene 26 años y trabaja en el mundo de la sanidad. Viene "bastante abierta" dispuesta a tener finalmente suerte en el amor. Su brazo tatuado ha llamado la atención de Marc: "Me encantan".

Por último, su tercera conquistadora ha sido Claudia. Natural de Tenerife, tiene 19 años y reconocía estar "un poquito nerviosa". Nada más verla, Marc sentía que la conocía: "Me suena de algo". Es tripulante de cabina y se autodefine como una persona "muy tímida".

