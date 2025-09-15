'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Rafa Castaño

La curiosa habilidad de un concursante deja impresionado a Eugeni Alemany: "Soy muy meticuloso"

'Agárrate al sillón' arranca en Telecinco una tarde más con su divertido presentador, Eugeni Alemany y la llegada de seis nuevos concursantes dispuestos a arrebatar el título de líder a Rafa Castaño, que lleva ya acumuladas 46 victorias y 176.300 euros.

Los perfiles de los nuevos concursantes que visitan 'Agárrate al sillón' son muy variopintos, pero todos tienen como objetivo hacerse con el sillón del programa. La primera participante en entrar al plató ha sido Reyes, que quiere ganar dinero para hacer un gran viaje con "los reyes de su casa", sus hijos. Luego descubríamos a Raúl, estudiante de inteligencia artificial, pero asegura que tiene talento como actor.

Por otro lado, conocíamos a Rubén, que se dedica a la gastronomía y quiere dejar los fogones para sentarse en la silla que por el momento tiene ocupada Rafa Castaño. Después entraba Patricia, una excelente psicóloga que practica halterofilia. Acto seguido, descubríamos a Santi, un concursante muy completo, profesor y crossfitero profesional. La última concursante en aparecer en el plató ha sido Anabel, polifacética y amante del baile.

La pregunta que ha provocado las risas en el plató de 'Agárrate al sillón'

Después de varias rondas, el presentador planteaba una pregunta que finalmente provocaba las risas de todos. "¿Por qué práctica en las playas de Cullera puedes recibir una multa de hasta 3.000 euros?", leía Eugeni Alemany. A continuación también detallaba las opciones: reservar sitio con sombrilla, bañarse de noche, nudismo provocativo y hacer tus necesidades.

En ese momento, el presentador se refería a la opción de "hacer tus necesidades" y señalaba: "Será en la arena, porque en el agua es complicado verlo, hombre yo cuando veo a alguien en el agua así de pie y con los brazos en la cadera, ya sabes que está haciendo pis y si va más adentro va a hacer cosas mayores".

Tras la divertida aclaración del presentador, Eugeni Alemany desvelaba que la respuesta correcta era por reservar sitio con sombrilla. "El Ayuntamiento de Cullera multa con 3.000 euros a las personas por reservar sitio con sombrilla, es más, antes si ibas a las seis de la mañana la fila de madrileños haciendo cola era de locos que había y tuvieron que prohibirlo", explicaba el presentador.