'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco una tarde más para seguir repartiendo dinero. Por el momento, el líder del programa es Rafa Castaño, que ya acumula 45 victorias y una suma total de 173.000 euros. Seis nuevos concursantes acuden al programa con muchas ganas de vencer a Castaño y hacerse con el preciado sillón.

Eugeni Alemany pedía a Rafa Castaño que se fuera a su sillón y daba la bienvenida a los nuevos participantes que quieren el sillón. El primero era Dani, un periodista de raza dispuesto a salir mañana en todos los titulares. Luego entraba Teresa, amante de la prensa rosa, que acude al programa con el único objetivo de ganar. Después descubríamos a Fran, que hace subir la temperatura del plató, es técnico en climatización.

Marta era otra de las nuevas concursantes, una chica joven risueña y que toca la flauta. Acto seguido, conocíamos a Diego, amante de la naturaleza y del deporte, quiere ganar dinero en 'Agárrate al sillón' para comprarse una autocaravana. Por último, entraba en el plató Mar, que con algo de timidez ocupaba su atril en el programa preparada para contestar de manera correcta las preguntas del concurso.

Conociendo más a fondo a los concursantes, durante la ronda de Diego, el participante comentaba, que no es de celebrar mucho los aniversarios y a Eugeni Alemany esto le sorprendía. En ese momento, el presentador desvelaba que le habían comentado que es un experto cortador de tartas y Diego confesaba: "Sí, en un grupo de amigos, tenemos la costumbre de juntarnos y a mí me asignaron esa labor. Soy muy meticuloso y me salen bien las porciones".