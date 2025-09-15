Cristian y Ernest acudieron a ‘El diario de Jorge’ con un plan muy especial: darles la noticia de su boda a sus madres

La última entrega de ‘El diario de Jorge’ dejó uno de esos momentos que mezclan emoción, humor y sorpresa a partes iguales. Los protagonistas fueron Cristian y Ernest, una pareja que acudió al programa con un plan muy especial: darles la noticia de su boda a sus madres.

Una “discusión” que escondía algo más

Todo comenzó con una broma que desconcertó a las invitadas. El programa hizo creer que los jóvenes habían tenido una fuerte discusión en los camerinos, incluso reproduciendo un tenso diálogo en plató:

“Vale, pues si no puedes seguir así, tendremos que dejarlo”, se escuchó entre ellos, hasta que una palabra clave, “amor rojo”, detuvo la escena.

Las madres, incrédulas, empezaron a sospechar que detrás de la supuesta ruptura había algo más. Y no se equivocaban.

“¡Nos casamos!”

Tras mantener la intriga, Cristian y Ernest aparecieron en el plató y confesaron la verdad: “Esto era una pequeña broma… pero lo que realmente queremos deciros es que… ¡nos casamos!”.

La noticia desató los aplausos en el público y la emoción de sus madres, que aún no salían de su asombro.

Un papel muy especial para las madres

La sorpresa no terminó ahí. Los novios tenían una petición clave para sus progenitoras. “Queremos que seáis nuestras madrinas”, anunciaron entre lágrimas y risas, dejando claro lo importante que es para ellos que sus madres ocupen un lugar protagonista en el enlace.

El programa no perdió la oportunidad de añadir humor a la escena, sacando mantillas, peinetas y hasta una pamela para que las futuras madrinas empezaran a imaginar su papel en la ceremonia.