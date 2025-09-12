Miguel Salazar Madrid, 12 SEP 2025 - 20:26h.

Laura, una joven gaditana, se ha sincerado en 'El diario de Jorge' con sus duras confesiones sobre la transición por la que pasó. Asegura que su entorno familiar no reaccionó muy bien a su identidad de género. "Mi padre se lo tomo mejor que mi madre. Para ella fue un choque", le dice a Jorge Javier Vázquez.

"Vi que la transexualidad existía"

Su madre solía echarle en un primer momento "la culpa" a las redes sociales. "Tú te estás quedando loca", le decía con unos 12 o 13 años. Sin embargo, Laura sabía desde pequeña que era una mujer. Y con Internet supo que no era única en el mundo. "Vi que la transexualidad existía", cuenta. Por falta de información, reconoce que el trámite para aceptarse fue muy duro. Pero ahí estaba su amiga Lola para ayudarla. Fue la que le hizo superar la odisea que sufrió como miles de mujeres y hombres que nacen en un cuerpo con el que no se sienten identificados.

"Me 'daba palo' que mis vecinas vieran mi cambio", dice. Gracias a Lola, empezó a salir adelante con mucha fuerza. "Cuando más lo necesitaba era la que estaba ahí", señala. Lo que hizo su amiga no lo consiguió otra persona que le podría haber dado incluso mejores consejos. "Una chica trans no me ayudó de las mejores maneras porque hacía el ridículo", comparte.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado en directo si ligan mucho su amiga Lola y ella. "Ella liga más que yo porque es cis. Yo ligo 'a lo callado'. A mí los hombres me ocultan", comenta en línea con las vivencias de María, otra mujer que lamentó sus dificultades para tener relaciones. Cuando tiene alguna relación con un chico, Laura suele escuchar cómo los hombres le piden que no diga "nada" de sus encuentros. El presentador ha reaccionado diciendo que "esto no nos conviene". "Si no te aceptas me voy a mi casa. Ya encontraré al hombre que me acepte", ha lanzado Laura consiguiendo los aplausos de todo el público.