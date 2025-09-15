Logo de telecincotelecinco
Crisis de Pareja

Le lanza un duro ultimátum a su pareja en ‘El diario de Jorge’: “No quiero discusiones día tras día”

Kenia y Richard se reencuentran en 'El diario de Jorge'
La última entrega de ‘El diario de Jorge’ volvió a dejar varios momentos cargados de tensión y sentimientos encontrados, como el que protagonizaron Kenia y Richard, una pareja que acudió al programa para poner sobre la mesa las grietas de su relación.

Con la voz entrecortada, Kenia abrió su corazón y dejó claro que está cansada de la dinámica que arrastran desde hace tiempo: “Nuestra relación por momentos puede ir muy bien, pero son discusiones día tras día. Eso ya no lo quiero más”.

La joven explicó que, aunque ha puesto de su parte para recuperar la confianza tras un año complicado, siente que Richard no ha hecho lo mismo: “Siento que tú solo quieres tenerme en casa para tu tranquilidad. Cuando yo me voy, parece que rompo esa tranquilidad”.

El amor de Richard frente a las dudas de Kenia

Ante estas palabras, Richard reconoció sentirse descolocado y triste: “Me esperaba otra cosa. Me siento mal… Pero yo con Kenia siempre la he querido, la amo y la amaré siempre”.

Sin embargo, Kenia fue clara al lanzar su ultimátum: necesita que su pareja dé un paso al frente, apoye sus proyectos de futuro y se implique más allá del núcleo familiar.

“Quiero ver un hombre echado para adelante, que apoye mis visiones para un futuro. No quiero quedarme estancada, yo quiero progresar y quiero que tú también lo hagas”.

La conversación terminó con la decisión del programa de enviar a la pareja a una sala privada para que siguieran dialogando fuera de cámaras y Jorge Javier Vázquez les animó a intentar encontrar un punto de encuentro.

