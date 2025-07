Esta es "una de las historias más emocionantes desde que empezó el programa", asegura Jorge Javier Vázquez

El giro de 360 grados en la historia de una mujer que busca a sus hermanos biológicos al conocer el resultado de un test de ADN

Jorge Javier Vázquez pide especial atención para este historia: Sandra es una joven de 23 años que a los siete se enteró de que era una niña adoptada. Nunca se interesó por sus orígenes hasta que un buen día visitó su pueblo natal, un viaje que desató en ella el deseo imparable de encontrar a su familia biológica.

El programa de 'El diario de Jorge' ha conseguido encontrar a su hermana Cathaysa, quien lleva felicitando el cumpleaños a su hermana por redes sociales toda la vida: una muestra de que jamás perdió la esperanza de reencontrarse con ella algún día. Y es que, tanto la invitada como sus padres, iban a ver al centro todos los jueves a Sandra hasta que un día, sin previo aviso, fue adoptada. Aunque su madre trató de recuperarla, tenía una enfermedad que, por mucho que quisiera, impedía hacerse cargo de la niña, asegura.

Así ha sido este emocionante momento donde ha conocido más sobre sus orígenes y ha descubierto que tienes más hermanos.

Sandra ve una imagen de su madre biológica por primera vez

Al abrazarse, ambas no pueden cortar las lágrimas. "No me lo creo", confiesa Sandra. La hermana de la invitada ha traído como regalos imágenes para que, de una vez por todas, pueda poner cara a su madre biológica. Se da cuenta de que se parecen y mucho.

"Me alegro de ver la imagen porque siempre he estado pensando cómo sería y cómo serías tú, si tenía hermanos o no. Tienes los ojos parecidos a mí, ese brillo en tu mirada...", señala.

La invitada habla por teléfono con otra hermana biológica por parte de padre

Olga hace una llamada para comunicarle a Sandra que ella también es su hermana por parte de padre. "Me tienen llorando como una magdalena", asegura. Gran amiga de Cathaysa, esta hermana biológica colaboró para que la familia recuperase la custodia de Sandra, pero no hubo éxito.

Ellas dos no son las únicas hermanas pues son seis en total, una cifra que deja alucinada a la invitada. "Yo sabía que en algún momento ella nos iba a buscar porque nosotros no podíamos buscarla", confiesa Olga. Por si fueran pocos, Cathaysa señala que tiene otro hermano por su parte.

Este final feliz hace que Jorge Javier Vázquez haga otra confesión: "Hemos hecho hoy una de las historias más emocionantes desde que empezamos el programa. Muchísimas gracias"