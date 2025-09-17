Las conquistadoras de Marc Kitus reaccionan a la cita 'sensual' con su compañera Marta: "Estaba clara"

En la nueva entrega de 'El loco amor', el dating show del que puedes disfrutar de lunes a viernes a partir de las 14:00 horas en Mediaset Infinity, las conquistadoras de Marc Kitus descubren cómo fue la cita entre el soltero inconquistable y su compañera Marta. El tipo de cita elegida por Marc generó cierta inseguridad en Claudia y Camila, pues no se esperaban que de primeras se decantase por la más atrevida de todas: la 'sensual'.

Por lo que, al ver el video de su encuentro, las reacciones no tardaban en llegar. "Me ha dado vergüencita ajena. La cita en general, me ha dado vergüenza", señala Claudia. Camila, por su parte, "pensaba que iba a ver más".

Sin embargo, es la foto de la cita que puedes ver en el vídeo lo que termina por desatar la decepción de las conquistadoras. "No me sorprende", comenta desilusionada una de ellas. "Ni gracia", apunta la otra. Marc trata de justificarse, pero sus argumentos no consuelan a Claudia, cuyo disgusto es tan visible que Alexandra llega a pensar que estaba llorando.

Por otro lado, Oriana Marzoli critica la actitud de la conquistadora, quien ha asegurado que no tendría de primeras una cita 'sensual' con su soltero inconquistable, calificando su comportamiento como un "momento tan de mojigata". De esta manera, se abre un debate en el plató de 'El loco amor' sobre si se deberían dar este tipo de citas sin antes haber pasado por una de 'secreto' o haber conectado más mentalmente, tal y como apunta Claudia. Un debate que acaba con Marc Kitus reprochando al resto de conquistadoras su falta de actitud: "Si no aprietas y estás de este modo..."