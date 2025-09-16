Los inconquistables ponen el broche a la segunda entrega de 'El loco amor' decantándose por los conquistadores con los que tendrán su primera cita

Tras tener sus primeras citas rápidas, los solteros inconquistables deben tomar la importante decisión de elegir con quien quieren tener su primera cita en 'El loco amor' y cuál de ellas les gustaría tener: 'sensual', 'de conflicto' o 'de secretos'.

Alexandra, quien asegura que siempre tiene las cosas muy claras, quiere tener una cita 'de secretos'. Todos sus conquistadores, Sergio, Nadia y Otman, querían que así fuera por lo que sea quien sea el elegido, estará conforme con el tipo de cita seleccionada. "Voy a elegir a Sergio porque a ella ya la he conocido un poquito, con Otman lo he visto más claro y con él no lo acabo de ubicar. Quiero saber cómo es", justifica su elección la soltera inconquistable. "Me ha sorprendido. Pensaba que ibas a elegir a Nadia", confiesa el mismo. El resto de conquistadores entienden que haya sido éste su elegido, aunque también tienen ganas de poder tener una con Alexandra.

Marc Kitus, por su parte, también tiene claro con quién quiere pasar su primera cita y de qué tipo. Esta será 'sensual' por un motivo: "La conquistadora es la que veo más cañera". Esa es Marta, quien muestra irónicamente su sorpresa ante esta elección dejando boquiabierta a Oriana Marzoli: "¡Qué flipada!". "También lo noto, no por mi seguridad", explica la conquistadora. Sus compañeras confiesan que veían venir esta elección, pero tratan de no desmotivarse al respecto.