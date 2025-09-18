Además, Costanzia abordará su polémico posado junto a Terelu y, por otro lado, Ana María Aldón se sentará también en el plató de '¡De viernes!'

Ante la reciente publicación de las memorias de Mar Flores, que han desatado una auténtica tormenta de acusaciones, Carlo Costanzia di Costigliole toma la palabra mañana en el plató de '¡De Viernes!' para responder en directo a todas y cada una de ellas, desde cómo fue verdaderamente su matrimonio hasta los duros episodios vividos durante aquellos años.

Además, abordará el posible distanciamiento señalado por varios medios entre la modelo y el hijo de ambos, Carlo Costanzia, y la reacción de Mar Flores tras la asistencia de su exmarido a la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos, en la que posó junto la colaboradora, su hijo Carlo y Alejandra Rubio. Sus declaraciones serán valoradas por la propia Terelu Campos y el resto de colaboradores habituales: Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León.

El reencuentro entre Rocío Flores y Olga Moreno

Además, el programa acogerá el reencuentro en directo de Rocío Flores y Olga Moreno, dos de las colaboradoras que participarán en la mesa de debate sobre la última hora de ‘Supervivientes All Stars’, que ofrecerá imágenes inéditas de la aventura. También participarán María Jesús Ruiz, Yola Berrocal y familiares y defensores de los actuales participantes.

Ana María Aldón se sienta en '¡De viernes!'

Por último, Ana María Aldón regresa al plató tras meses alejada de la televisión para afrontar una de las entrevistas más difíciles, en la que, además de revelar cómo se encuentra tras “un año muy duro” para ella y su familia, recordará cómo fueron sus años de matrimonio con Ortega Cano y su relación con Gloria Camila y Rocío Flores, con quien participó en ‘Supervivientes 2020’ y de quien dice que sacó a la luz en aquella edición una información falsa que acabó dañando al propio Ortega Cano. También se referirá a la difícil relación que mantenía Michu, la expareja de José Fernando recientemente fallecida, con la familia.