11 SEP 2025 - 15:04h.

La hija de Terelu Campos se ha pronunciado sobre el libro publicado de su suegra, 'Mar en calma'

Alejandra Rubio defiende a su suegro tras las acusaciones de Mar Flores: "No se le tiene que culpabilizar por lo de Carlo y mis cuñados"

Las memorias de Mar Flores han desatado un revuelo mediático que ha terminado afectando a la hija de Terelu Campos. Alejandra Rubio se ha sentado como colaboradora en 'Vamos a ver' y se ha pronunciado finalmente por la publicación de 'Mar en calma', el libro de su suegra.

Alejandra era preguntada por las memorias en un momento complicado. La tertuliana se enfadaba mucho con los periodistas cuando le preguntaban en el aeropuerto por las memorias. Rubio les gritaba que estaba con su hijo y que no podía responder en ese momento. Sin embargo, ahora en el plató ha puesto su versión encima de la mesa.

La opinión de Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos ha señalado que se lleva bien con Mar Flores, pero no puede hablar de sus memorias al cien por cien porque no conoce su vida: "Es un tema al que yo no voy a entrar porque no lo viví. Lo que pueda aportar no tiene ningún valor. Tengo una relación buena, pero no una relación que se base en comentar nada de este tipo de cosas que no me pertenecen. Tengo suficiente ya con mis cosas y mis problemas".

Sin embargo, Rubio sí entraba de lleno en el contenido del libro de su suegra: "Me parece un tema muy delicado. Lo leí hace una semana y pico antes de que saliera. Me parece complicada y todo el mundo tiene derecho a contar la historia que quiera". Además, ha defendido a Lequio y a Mar Flores a la vez: "Cada uno tiene su versión".

La defensa de Alejandra a su suegro, Carlo Costanzia

La nieta de María Teresa Campos también ha hecho una defensa en el plató de 'Vamos a ver' tras leer las memorias de Mar Flores. Alejandra Rubio ha defendido a su suegro, Carlo Costanzia: "No creo que se pueda culpabilizar a mi suegro con este caso de lo que ha pasado Carlo y mis dos cuñados. Cuando cumples una edad tomas tus propias decisiones y los padres no tienen que ver".