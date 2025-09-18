Enrique ha intentado soprender a su amiga con una rosa, aunque no ha conseguido el objetivo deseado

Reencuentro fallido en ‘El diario de Jorge’: no reconoce a su hermana después de 50 años

Compartir







Hay ocasiones en las que las declaraciones de amor no salen como uno esperaba. Que se lo digan a Enrique, un joven que ha traído por sorpresa a su amiga Kawtar a 'El diario de Jorge' para pedirle en directo que formen una bonita relación. Su objetivo no lo ha conseguido y se ha producido un tenso momento al destapar el joven todas sus mentiras hacia su amiga.

"Está toda España pendiente", advertía Jorge Javier Vázquez. Enrique le ha asegurado a su amiga que en esta conversación existen temas que no le va a hacer gracia oír. "Te tengo que decir dos cosas. Una no te va a gustar mucho, la otra alomejor sí. Una de ellas es pedirte perdón por haber utilizado la casa que me dejaste que no sabias que hice una fiesta ahí. Utilicé los coches que tenías y el yate", le traslada.

"Me gustas y quería dar el paso"

En esa fiesta acudieron "más de 80 personas", lo que ha generado el asombro de Kawtar nada más saberlo. "¿Enserio? Esto es una broma", le decía. El segundo tema del que quería hablar Enrique era su necesaria declaración de amor. "La segunda es que llevo un tiempo que me gustas y quería dar el paso y que fueses el amor de mi vida", le pedía como podemos ver en el vídeo que acompala a esta noticia. ¿Qué responderá su amiga?

Kawtar ha sido natural y le ha trasladado que su relación con Enrique es de amistad pura y dura. "Siempre te he visto como un amigo, nada más. En ningún momento te he dado intenciones de algo", le decía la otra. La joven ha terminado molestándose incluso por las mentiras que le estaba destapando en directo su amigo. "Imagínate que a la casa le hubeira pasado algo o el coche... me como yo la culpa", le trasladaba.

Pero aún quedaba por saber uno de sus grandes engaños. "He estado haciendo una vida falsa por redes sociales y haciéndome pasar por millonario", le compartía Enrique provocando la alucinación en Kawtar.