Sorprende a su exsuegra en ‘El diario de Jorge’: “Lo dejé con tu hijo, pero contigo no”

Cristina llegó al programa para reencontrarse con la madre de su expareja y desató un emotivo (y polémico) momento en plató

Desata la risa en ‘El diario de Jorge’ hablando de los pretendientes de su hija y asegura que quiere “catar” a sus novios

En ‘El diario de Jorge’ nunca se sabe quién puede aparecer por la puerta, y este martes el plató vivió un reencuentro de esos que mezclan emoción, sorpresa… y algo de drama.

Cristina, que hab�ía mantenido una relación con Sequera (presente también como parte del público), decidió dar la cara y confesarle a su exsuegra que, pese a haber roto con su hijo, no quiere perder la relación con ella.

“Me quedé loca”

La madre de Sequera no daba crédito cuando vio entrar a Cristina: “Yo pensaba que os habíais dado un tiempo, no sabía que lo vuestro se había acabado del todo”. Con humor, reconoció que la visita le dejó “loca”, aunque también admitió que la joven le cae muy bien.

Cristina, nerviosa pero muy firme, le explicó sus motivos: “Con tu hijo lo he dejado, pero contigo no quiero cortar la relación. Te prometí que nos iríamos a la peluquería juntas, que haríamos planes, y no quiero perder eso. En tu casa estás rodeada de chicos y te hacen falta energías femeninas”.

El incómodo momento con el ex

Mientras madre y exnuera se abrazaban, los focos se giraron hacia Sequera, que hasta ese momento había mantenido un rotundo “contacto cero” con Cristina. Jorge Javier no dudó en ponerle en la encrucijada: ¿se mantenía en su decisión o saludaba a su ex?

Tras unos segundos de tensión, Sequera accedió a darle dos besos a Cristina y el plató rompió en aplausos. “Se ha roto el contacto cero”, bromeaba Jorge mientras celebraba el inesperado reencuentro.