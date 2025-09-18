Miguel Salazar Madrid, 18 SEP 2025 - 18:41h.

El terecero de Camela, Miguel Cabrera, se ha sentado en 'El tiempo justo' y ha hablado sobre su salida del grupo

Miguel Cabrera, exmiembro de Camela, habla del increíble gesto que salvó a 6 personas tras la muerte de su hijo: "Llegamos a un acuerdo"

Para muchos es un desconocido, pero en realidad es el germen y la esencia de uno de los grupos más exitosos de España. Miguel Cabrera fue fundador, teclista y compositor junto con Dioni y Ángeles Muñoz. Lo tres formaron Camela, aunque en 2013 el creador de letras como 'Escúchame', 'Lágrimas de amor' o 'Sueño inalcanzable' decidió poner fin a su trabajo en el grupo.

"En ese momento no nos llevábamos tan bien, porque él [Dioni] me dijo que las cosas tienen que cambiar", relata a Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Pensó así que era el instante perfecto para su marcha. "Yo me arrepiento bastante. Si mi hijo estuviese vivo, le pediría de volver pero por mi hijo prefiero estar allí, en el cementerio con el mejor", comparte refiriéndose al duro episidio que vivió años más tarde cuando perdió a su hijo.

Su salida de Camela

Miguel Cabrera cuenta que tanto Ángeles como Dioni lo pasaron "fatal" tras su salida. Su relación con el grupo comenzó cuando los dos hombres se conocieron en el instituto y decidieron un dái crear una maqueta. "Mi madre me compró un teclado y Dioni empezó a cantar en la casa", relata. Poco a poco, empezaron a irrumpir en el mercado musical entre los años 80 y 90 con mucha potencia. "Fue una cosa paranormal", señala. Con 9 millones de discos vendidos, Camela se asentó en el repertorio musical español como uno de los grupos de referencia, con éxitos como 'Sueño contigo' o 'Cuando zarpa el amor'.

"Me aparté mucho, estaba quemado. Todo no era tan bonito", relata. Miguel Cabrera cuenta que estaba algo cansado de las "giras" y los "viajes", entre otras cosas, y que su relación con Dioni y Ángeles es muy buena en la actualidad.