Miguel Salazar Madrid, 18 SEP 2025 - 17:47h.

Continúa la polémica con la propiedad de la ermita de Estivella después de que el ayuntamiento de la localidad valenciana alertase el pasado 19 de julio de la okupación del santuario. José Ramón, un empresario local, asegura que no está haciendo nada ilegal. Dice que la parcela en la que se encuentra ela ermita pertenece a él, aunque el consistorio lo niega.

Ahora, ha decidido montar un 'chiringuito' con mesas y sillas para acudir todos los fines de semana. Pero su desafío al Ayuntamiento no ha durado mucho, ya que la consejería de medio ambiente y la policía han decidido retirar todo su inmobiliario. No solo eso. También han cambiado la cerradura y han precintado el lugar parap onerle freno a José Ramón, que se ha defendido en 'El tiempo justo'.

"La Generalitat [Valenciana] me ha puesto medidas cautelares", comienza diciendo. El empresario explica que tiene "cuatro escrituras" que vienen "desde hace 100 años de abuelos a hijos, y de hijos a nietos", quienes serían según su versión los que se la han vendido a él. "He pagado 50.000 euros a los propietarios y 5.000 de impuestos al gobierno", señala.

Los vecinos, en pie de guerra

De los 2.200 metros por los que se extiende la parecela, existen 400 metros que pertenecen a José Ramón, tal y como ha contado en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Pueden visitarla todos los vecinos de España", dice. El empresario, acusado de okupación, aclara que la parecela "está en escrituras públicas ante la ley".

Pero los vecinos tienen una versión muy diferente de la polémica. "Se ha apoderado él porque quiere dinero, a este hombre lo han engañado", comenta una. "Este señor no sé lo que ha hecho que la abrió el y puso dentro cosas", denuncia otra.