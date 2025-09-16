Así ha sido el trepidante programa de 'Agárrate al sillón' con un duelo final sin precedentes entre Rafa Castaño y Marian

La curiosa habilidad de un concursante deja impresionado a Eugeni Alemany: "Soy muy meticuloso"

Eugeni Alemany da la bienvenida a un nuevo y divertido programa de 'Agárrate al sillón'. Seis intrépidos concursantes visitan el concurso para intentar vencer al campeón hasta el momento, Rafa Castaño, que ya lleva acumuladas 47 victorias y 182.300 euros.

Juan Carlos es el primer concursante en entrar al plató del programa, dispuesto a llegar el primero al sillón del campeón. Luego hemos descubierto a Tania, que nunca pierde un tren ya que está acostumbrada a trabajar rodeada de ellos. Acto seguido, conocíamos a Ana, trabaja como auxiliar de enfermería, pero disfruta mucho escribiendo monólogos. Después entraba David, maestro de Educación Física, le encanta el deporte y montar muebles. Por último, se colocaban en sus puestos, Marian, con ganas de comerse el sillón y Markel, estudiante de periodismo.

Desde las primeras preguntas, Marian, una de las concursantes, comenzaba a destacar respecto a los otros participantes por su gran volumen de aciertos. Esta concursante, que trabaja en Ayuntamiento de Segorbe, en Castellón, declaraba a Eugeni Alemany justo antes de una pregunta, que le encanta aprender y que sus libros favoritos eran el Diccionario de la lengua española y la Constitución.

Ronda tras ronda, Marian respondía de manera correcta a las preguntas y era la concursante que más puntos acumulaba. Esta alta puntuación, provocaba que Marian optara por ser la participante con la oportunidad de enfrentarse al hasta ahora campeón de 'Agárrate al sillón', Rafa Castaño.

Como en todos los programas, Eugeni Alemany leía las preguntas a cada jugador y sus respuestas elegidas. Al finalizar todas las cuestiones, el presentador procedía a desvelar los puntos conseguidos por Rafa Castaño y por Marian.

Un duelo sin precedentes en 'Agárrate al sillón'

Durante la última pregunta y a falta de conocer solo un resultado de Marian, la recién estrenada concursante tenía 8 puntos, frente a los 13 puntos de Rafa Castaño. "Si has acertado esta última pregunta superarías al campeón", afirmaba Eugeni Alemany entre mucha tensión. Finalmente revelaba que la última respuesta de Marian era correcta y se convertía en la ganadora del duelo.

Sin embargo, el hasta ahora campeón tenía una última opción, salvar su puesto pagando una gran cantidad de dinero a Marian. Tras unos segundos de mucha tensión, Rafa Castaño decidía darle 25.000 euros más lo acumulado por ella durante el programa y Marian los aceptaba: "Me voy con el dinero".