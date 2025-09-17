Un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y quitar el sillón a Rafa Castaño

Rafa Castaño se salva 'in extremis' de ser eliminado tras pagar miles de euros a su oponente: "Me voy con el dinero"

Compartir







'Agárrate al sillón' arranca una tarde más en Telecinco con el recibimiento de seis nuevos concursantes y la llegada al plató de Rafa Castaño, actual campeón del programa. Sin embargo, el participante hoy lo hacía algo más nervioso, y es normal, después de su tenso duelo con Marian: "Lo pasé mal, fallé muchas", afirmaba Castaño. Tras entregar unos 25.000 euros a Marian, el concursante ha visto reducido su dinero a 157.300 euros.

El primer participante en entrar ha sido Carlos, informático y padre de dos criaturas. Después aparecía Alba, que baila salsa y reggaeton y viene dispuesta a hacerse con el sillón. Luego descubríamos a Martín, un conocido divulgador cultural que se enfrentó a un tigre en Nepal.

A continuación, conocíamos a Leticia, que quiere ganar dinero en el programa para dejar de ser la chófer de su marido. El siguiente concursante en aparecer era Juanca, campeón de natación, adicto al sol y entusiasta de la música pop. Por último, aparecía Pilar, recién llegada de Zaragoza y con muchas ganas de hacerse con el sillón.

La petición de Leticia a su marido: "Por favor, Emilio, sácate el carnet"

Durante las primeras rondas, se producía un momento muy divertido de la mano de una concursante. Leticia confesaba que está muy cansada de ser la conductora oficial de la familia y enviaba un mensaje en directo a su marido: "Por favor, Emilio, sácate el carnet ya, no puedo más", decía entre risas.

Sin embargo, el momento más cómico del programa se producía durante una pregunta que planteaba cómo era el título del polémico libro erótico que publicó Madonna en 1992. Antes de conocer la respuesta correcta, Eugeni Alemany se dirigía a Rafa Castaño y le preguntaba qué nombre pondría a un libro erótico publicado por él, y el concursante respondía: "Te voy a dar lo tuyo". En ese instante, el presentador y el plató entero de 'Agárrate al sillón' se venía abajo por risas provocadas por la respuesta del participante.