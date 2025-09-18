'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Rafa Castaño

El ataque de risa de Eugeni Alemany tras un momento 'picante' protagonizado por Rafa Castaño: "Te voy a dar lo tuyo"

'Agárrate al sillón' está más interesante que nunca. Su campeón, Rafa Castaño, lleva varios programas con el "agua al cuello" como dice Eugeni Alemany, después de enfrentarse a dos concursantes muy fuertes como han sido Marian, a la que tuvo que pagar una gran cantidad de dinero y Martín, que consiguió una gran puntuación. ¿Tendrá otra tarde difícil nuestro campeón?

Eugeni Alemany anunciaba a los seis nuevos concursantes y les daba la bienvenida al plató. Uno a uno iban entrando y ocupando sus respectivos atriles.

María, una de las concursantes, antes de enfrentarse a la primera pregunta, confesaba que practica un nuevo deporte de moda: lanzamiento de hachas. "Hay una diana y lanzas hachas", señalaba la participante.

Unos minutos más tarde, en el turno de Dani, un policía con la misión de hacerse con el sillón del programa. Aunque actualmente es agente de la autoridad, el concursante desvelaba su amplio historial laboral: "He sido militar del ejército de tierra, mecánico de coches y futbolista". Tras estas declaraciones, el público de 'Agárrate al sillón' se venía abajo y Eugeni Alemany planteaba: "¿Has venido a quitarme el puesto de presentador?".

Para finalizar, el presentador preguntaba a Dani qué haría si consiguiese arrebatarle el sillón y el participante respondía: "Si lo consigo no lo sé, pero si no lo consigo, a lo mejor se pasa unos días en comisaría".