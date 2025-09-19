Paqui tenía pendiente conseguir una victoria ante su hermana... ¿Lo habrá conseguido?

Las hermanas virales de TikTok tras una carrera de patinetes repiten por la revancha: "A ver si tiene valor a ganarme"

Paqui y Mari Carmen son dos hermanas que se han ganado el apoyo de la audiencia de 'El diario de Jorge' y de los internautas, que vieron cómo una y otra se sometían a un reto viral por TikTok alacanzo millones de visualizaciones.

Después de que en la primera carrera de patinetes Mari Carmen ganase a Paqui, el programa de Telecinco presenció un nuevo encuentro donde la segunda volvió a ser derrotada. Por eso, la mujer quería la revancha frente a su hermana, a la que le declaraba la rivalidad extrema. Sin presiones, una y otra han vuelto a las instalaciones de Mediaset para enfrentarse a un nuevo reto que les ha dejado aliviadas.

El esta nueva competición, las hermanas virales se tenían que enfrentar a una carrera en triciclo. La que ganase se llevaba un trofeo dado por el mismísimo Jorge Javier Vázquez -que protagonizó este jueves un momentazo con una invitada uqe tenía un parecido a Ylenia Padilla- y una paleta de jamón. ¿Quién ganará?

Un trofeo y una paleta de jamón en juego

En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia se puede ver la carrera definitiva entre una y otra. Tanto Paquita como Mari Carmen reconocían estar "preparadas" ante le encuentro crucial. El presentador del programa daba comienzo a la competición, en la que no faltaba el apoyo del público.

Tras una primera fase donde Paquita parecía adelantar a Mari Carmen, todo ha cambiado en la recta final del encuentro. Por muy poco, la primera ha podido tener la revancha vencida, pero no ha podido ser así. Mari Carmen le ha ganado, por tercera vez consecutiva.

"Me he confiado", decía Paquita. Según Jorge Javier, la mujer estaba convencida de que tenía la victoria, y por esa razón se ha "relajado" y ha vuelto a perder. "Lo siento", le transmitía a su hermana. Finalmente, Mari Carmen ha conveguido el trofeo por todo lo alto, con globos, música y luces. ¡Que viva el show en directo!