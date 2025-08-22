Alberto Samperio 22 AGO 2025 - 20:33h.

Preparadas, listas, ¡ya! Paqui y Mari Carmen han vuelto a hacer la carrera de patinetes en directo

Una anciana adicta a los zapatos hace partirse de risa a la presentadora Cristina Lasvignes: "Tengo para dar y regalar"

Compartir







Casi dos millones de personas en TikTok han visto una carrera de patinetes entre dos hermanas. El vídeo se ha hecho muy viral y ahora esta historia tan divertida ha llegado hasta 'El diario de verano'. Paqui ha llevado al programa a su hermana Mari Carmen para retarla de nuevo y hacer otra carrera, ya que en la primera terminó perdiendo.

Paqui ahora quiere la revancha: "Hice un TikTok con mi hermana en un patinete y me ganó. Y resulta que voy a llevarla a 'El diario' para ganarle. Esta vez la voy a retar allí en directo a ver si tiene valor a ganarme a mí. Porque a mí no me gana nadie y aparte le voy a hacer chantaje. Le voy a decir si te dejas ganar te regalo un jamón para Navidad".

Mari Carmen se ha sorprendido mucho con el mensaje de su hermana. Tras esto, Cristina Lasvignes les ha enseñado a ambas el recorrido que había preparado el programa para realizar la esperada carrera. Paqui ha cogido los dos cascos y el patinete y se ha ido corriendo hasta la salida para demostrar que ella es la reina del patinete.

Una carrera espectacular...

Mari Carmen y Paqui se han posicionado en la línea de salida para comenzar la revancha. Con un pie en el suelo, el otro en el patinete y con los cascos bien preparados se han aventurado a la carrera. Cristina Lasvignes ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida.

La gente ha empezado a aplaudir a las dos hermanas con confeti y globos incluidos. Mari Carmen ha pillado carrerilla y ha ganado a Paqui, por lo que la revancha se quedó en nada. Paqui ha quedado de nuevo en segunda posición, pero la presentadora le ha recordado que ahora ya no tendría que comprar el jamón que había prometido.