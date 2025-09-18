El presentador de Telecinco no se ha podido resistir al verla entrar al plató de 'El diario de Jorge': esto le ha dicho

Desata la risa en ‘El diario de Jorge’ hablando de los pretendientes de su hija y asegura que quiere “catar” a sus novios

Si en algo es bueno Jorge Javier Vázquez, además de ser un presentador de diez, es en poner parecidos a la gente siempre en un tono humorístico, positivo y cordial. Unos dotes que ha sacado a relucir en varios programas que presenta y que, durante la emisión de 'El diario de Jorge' este jueves en Telecinco, ha mostrado de nuevo.

Todo ha ocurrido cuando Mar ha entrado al plató puesto que su amiga, quien ya se encontraba junto a Jorge Javier Vázquez, le había traído al programa de Telecinco como señal de que es una persona súper importante para ella. Y viceversa. De hecho, cuando Mar ha entrado, le ha dedicado unas emotivas palabras a su amiga, emocionada y casi sin poder hablar.

"La quiero mucho. Es mi alma gemela, hermana, aunque no sea de sangre. Y que te quiero dar las gracias por siempre estar ahí, en mis momentos buenos y malos. Gracias por darme los mejores consejos a mí y a mis hijos cuando les ha hecho falta. Y que te quiero y que no me faltes nunca", le ha dicho Mar a su amiga del alma.

Hay que recordar que, además, la amiga de Mar apoyó a esta cuando más lo necesitaba -en plena separación- y cuando mucha gente le dio la espalda, algo que también ha querido agradecerle durante el programa de 'El diario de Jorge'.

El increíble parecido de la invitada con una televisiva

En ese momento, Jorge Javier Vázquez se ha quedado pensativo mirando a Mar para comunicarle lo siguiente: "Te estaba yo viendo y fíjate que yo soy mucho de sacar parecidos. ¿Sabes a quién te pareces? Eres clavada a Ylenia Padilla. ¿A que sí?".