'El precio de...' desvela todos los acuerdos del contrato de Interviú con Lola Flores

Santi Acosta llega con una nueva entrega de 'El precio de'. Esta vez lo hace con un exhaustivo documental elaborado por un elaborado equipo de investigación en el que descubriremos el valor y lo que hay detrás de las exclusivas más importantes de la historia de nuestro país. Una de ellas es la portada de Lola Flores para Interviú, una exclusiva que marcó el antes y el después del final de la dictadura de Franco, representando "la España moderna".

Miguel Ángel Gordillo, jefe de compras de Interviú, ha concedido una entrevista para 'El precio de' en el que revela todos los detalles de lo que supuso la portada de Lola Flores. En primer lugar, Gordillo confiesa que "hasta algún cura se acercaba a comprarla". Asimismo, Martín Bianchi asegura que "el Franquismo termina definitivamente cuando Lola Flores enseña sus tetas en interviú, vamos una portada maravillosa".

Por otra parte, Juan Carlos Teuma, paparazzi confiesa que no fue él quién consiguió las fotografías: "Yo lo hice porque estaba pactado con ella. Por lo visto, lo habló con Lolita y ella le dijo que si se le ocurría hacerlo no se lo perdonaría, y no lo hizo".

Sin embargo, años después en la boda de Lolita, ella hizo una llamada a Teuma: "Yo quedé con ella, negocié y me dijo el pescadilla 'tú vienes a por ella'. Estuvimos hablando, negociamos el precio y el domingo siguiente bajaría el director de Interviú para formalizar los acuerdos. Esto fue un lunes y al día siguiente me dijo que le parecía poco, que quería medio millón más, y me dijeron 'dáselo, dáselo'.

El precio de las fotografías de Lola Flores para Interviú: "Fueron ocho millones de pesetas"

Asimismo, el jefe de compras detalla que de nuevo Lola Flores le reclamó más dinero: "Me dijo que le parecía poco y se subió a medio millón más; y el director me dijo de dárselo, pero que ni un duro más". Sobre en cuánto dinero se cerró finalmente la portada, recuerdan que fueron "ocho millones de pesetas. Ella lo quería en un maletín, nada de cheques ni transferencias, y en un momento dado le dijo a Álvarez 'mira mi arma por si tienes dudas te voy a enseñar el material'.

Respecto a su trabajo dentro de la revista, el fotógrafo explica que Lola tenía que "darse una duchita, te lo quitas, te bañas, te pones a tomar el sol y así fue como se hizo. Tenía que parecer que fueran robadas y tuve que arrancar una rama para ponerla en la lente para que lo pareciera. Ella dice que la engañaron y en parte tenía razón", detalla.

Por último, asegura que lo que realmente se pactó en el contrato fue "que la foto no iba a salir en portada, y para eso le hice yo otra sesión de fotos". Juan Carlos Teuma cuenta también que "tenía razón, el topless iba dentro de la revista. El presidente, Antonio fue quién eligió esa foto para la portada; por eso ella siempre habla de la 'portada maldita'