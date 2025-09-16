Lara Guerra 16 SEP 2025 - 02:47h.

Carolina Perles, invitada de la segunda entrega de 'El tiempo de...' desvela más episodios de su vida junto al exministro

La exmujer de José Luis Ábalos desvela la reacción de Begoña Gómez al comunicarle su salida del partido: "No sentí el apoyo de nadie"

Compartir







Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, se convierte por segunda vez en la protagonista de una nueva entrega de 'El precio de...', programa de Santi Acosta; para revelar nuevos episodios que vivió junto al que fuera su marido.

En la entrevista correspondiente al primer programa de 'El precio de...', Carolina recuerda un duro momento en su matrimonio en el que quiso ver unas imágenes en su móvil y presuntamente José Luis Ábalos "se puso agresivo". Sin embargo, el exministro de Transportes negó rotundamente esta información al medio de 'OK diario': "Si hablamos de maltrato, igual los maltratados son otros. Lo que me puede reprochar es no haber protegido algo más a mi hija".

Carolina Perles, sobre Ábalos: "No te voy a consentir que un informe pericial lo banalice como poner los cuernos"

En primer lugar, la exmujer de Ábalos asegura que "ante todo tengo que decir que el señor Ábalos es muy mentiroso, falta a la verdad de todos los españoles y a mi. Él siempre hasta que no le pones la verdad ante sus ojos te dice que es mentira". Tras esto, Carolina detalla que quiere aportar un dato que no reveló en el documental y asegura que puede servir para comprender mejor las actitudes de Ábalos: "Me llegó una foto de él con una persona, le pregunté que si estaba con él y me lo negó hasta que se lo enseñé y ya confesó.

Por último, la que fuera mujer del exministro se dirige muy molesta a él: "Miente señor Ábalos, manipulas la información e insultas a la inteligencia. No te voy a consentir que un informe pericial que me lo hicieron aconsejada, que es cuando empecé a darme cuenta de todo lo que a mi se me había hecho, porque hasta entonces, no era consciente de que estaba recibiendo ese maltrato....que usted banalice eso...como poner lo cuernos a las mujeres".