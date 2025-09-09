Lara Guerra 09 SEP 2025 - 03:37h.

Víctor de Aldama hace un repaso por la trama de las mascarillas en 'El precio de...'

La exmujer de Ábalos rememora uno de los viajes "familiares" a los que le acompañó: "Había gogós casi desnudas"

Compartir







Víctor de Aldama, empresario y abogado español, conocido por su implicación en el caso de corrupción de Koldo García y José Luis Ábalos, es otro de los invitados de la primera entrega de 'El precio de ...', el nuevo programa de Santi Acosta; quién ha llegado para sincerarse como nunca antes sobre su presunta participación. Aldama asegura que se ha sentado ante el programa para demostrar su "verdad" en esta implicación al caso de corrupción. En primer lugar, Víctor explica cuáles fueron las oportunidades de negocio que Koldo le facilitó dentro del Gobierno y del Ministerio: "Muchas, ahí era un 'yo te doy, tú me das'.

Sobre cuánto dinero ha pagado a Koldo y Ábalos, el empresario calcula que la cifra ronda los '3.000.000 de euros'. Desde el primer momento, Aldama recuerda que se le dijo que la forma de trabajar era así y que si no se hacía de esta manera, buscarían a otro empresario: "Por eso se ha dicho siempre que no hay un Víctor de Aldama, hay uno que ha abierto la caja de Pandora".

Asimismo, Víctor comenta que "Koldo cobra hasta por llevar a un empresario a ver al ministro para saludarle. Si necesitaba comprarse una moto y necesitaba 2.000 euros, pues lo cobraba. Y si necesitaba dinero para un viaje, también. Había momentos que conmigo era con quién más confianza podía tener y me llevaba al límite".

La trama de las mascarillas en la COVID-19

Sobre lo ocurrido con las mascarillas durante la pandemia, Aldama explica que "comienza en una reunión que yo tengo con Javier Hidalgo para hablar de la compañía de Air Europa. Al salir Javier, el exministro dice 'menudo marrón en el que me he metido', le pregunté que problema hay y me dijo que no sabía de donde iba a sacar las mascarillas".

Por otro lado, el empresario recuerda que "en ese momento le dije que yo tenía contactos en China y que podía buscar empresas para empezar a cotizar las mascarillas. Pregunté por el contrato y me dijeron que no lo había. Las mascarillas era un negocio totalmente lícito, lo ilegal era obviamente el pago de comisiones, me vuelve a llenar la vena patriótica y se me hace un click en mi cabeza porque no entendía como se me pedía dinero. Es aquí cuando pensé 'hasta aquí hemos llegado', pero también quiero dejar claro que, obviamente cometí delito de cohecho porque me llevaron Koldo y Ábalos.

Sus duros momentos en Soto del Real

Por otro lado, Víctor de Aldama se emociona al recordar su paso por la cárcel de Soto del Real: "Cuando me veía en la tele y se decían cosas de mi que no son o pensando que mi familia estaba viendo eso y que no podía defenderme de ninguna de las maneras...o recordar como me tocaba hablar por teléfono con mi hija el día de su cumpleaños y me decía '¿Por qué no estás aquí, Papá? ¿Estás enfadado conmigo?' Pues eso me ha dolido mucho y es algo que no voy a olvidar en la vida".