Lara Guerra 16 SEP 2025 - 03:24h.

Carolina Perles revela quién podría estar detrás del robo en casa de su hija durante la grabación de la entrevista para 'El precio de...'

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos desvelaba en la primera entrega de 'El precio de...' programa de Santi Acosta, todos los entresijos que rodean al que fuera secretario de la Organización del PSOE; sin embargo, durante la grabación de la entrevista, una llamada de la policía interrumpía el encuentro para desvelar un robo en casa de su hija. Por ello, la que fuera pareja del exministro llega a esta segunda entrega del programa para detallar todo sobre el sospechoso robo.

"Hola, buenos días. Le llama la Policía Nacional. Preguntaba por Carolina Perles. Me voy a poner en contacto con la policía científica para poder coordinar la estrategia", eran las palabras de la policía para informar a la protagonista de la entrevista del procedimiento tras el robo. En la entrevista, Perles revelaba sus primeras sensaciones tras enterarse: "Esto no es un robo común, es un registro; algo muy extraño. Se han llevado móviles, cámaras...la policía me dice que no piense mal, pero jamás he pensado nada igual".

Carolina Perles: "Con las amenazas que he tenido, me da pánico cualquier cosa"

Desde plató, la exmujer de Ábalos, asegura que "realmente yo cuando me encuentro la casa así, veo el armario todo roto por detrás...me viene a la cabeza que podía ser Koldo. Como venía refiriéndose que tenía mas grabaciones escondidas y estuvo alquilado también allí pues yo entro en pánico la verdad. Siempre hay una forma de entrar y si tienes algo ahí escondido pues..."

De esta manera, Perles lo tiene claro: "Pese a las amenazas que he tenido, es normal que me da pánico cualquier cosa y mas de ellos que ya había estado ahí. La policía me dice que el modo es destrozar, y yo no puedo acusar a nadie, pero la primera persona que me viene a la cabeza es Koldo".