Lara Guerra 23 SEP 2025 - 01:09h.

El testimonio del paparazzi que consiguió las primeras imágenes de Letizia Ortiz en biquini: "Me preparé durante cuatro años"

El programa de Santi Acosta revela el lado oscuro de la portada de Lola Flores para Interviú: "Ella dijo que la engañaron y tenía razón"

Compartir







'El precio de...', programa de Santi Acosta llega con una nueva entrega en la que trata las exclusivas más cotizadas y polémicas de la historia de nuestro país. Una de ellas gira en torno a la reina Letizia Ortiz. Las primeras fotografías en biquini las consiguió el paparazzi, Sergio López-Villar, quién ha desvelado al programa el duro trabajo que hizo para poder conseguir unas imágenes tan importantes en los primeros años de la periodista en la Familia Real.

Vicente Sánchez, director de 'Diez Minutos' explica que "Letizia es un personaje importante que vende muchas revistas sobre todo, en su vida privada". Sandra Aladro asegura que "era el personaje más buscado y deseado por la protección que tenía dentro de la Familia Real. Fotografiarla en ese momento era lo máximo a lo que podía aspirar un paparazzi en España".

Por otro lado, Vicente explica que "luego estaba el morbo que había porque se hablaba mucho del físico de Letizia muy abiertamente y descaradamente. La gente opinaba si había engordado o adelgazado; ahí estaba ese doble morbo". En verano de 2011 fue el paparazzi Sergio López-Villar quién se propuso como misión conseguir una foto de la Letizia en biquini: una misión que a priori parecía imposible. "El momento más complicado que he vivido mentalmente y psicológicamente que he vivido ha sido sin duda conseguir su foto"

Sergio desvela además que "estuve desde 2004 hasta 2011 preparándome físicamente; mucho en el gimnasio para estar en forma y poder nadar con equipos, subir montañas..." Asimismo, Pepelu Dueñas, paparazzi reitera en el esfuerzo que hizo su compañero para conseguir esta exclusiva: "Lo más complicado que hizo fue esconderse en una isla protegida".

Sergio López-Villar, sobre el proceso de conseguir las imágenes: "Estuve una semana entera con seis botellas de agua, barritas energéticas y poco más"

Por otra parte, López-Villar comenta que "tuve que guardar todo el equipo, nadar hasta la costa, subir una montaña, que era una hora y media. Estuve una semana entera con seis botellas de agua, barritas energéticas y poco más. Hubo momentos de mucha tensión por los escoltas y perros

Sobre el día en el que consiguió el trabajo, el paparazzi recuerda "que había una brisa espectacular y a las 12 más o menos escuché un sonido de un motor y apareció con la reina y los niños. Hubo mucha adrenalina pero, tranquilidad para hacer la foto. Creo que no me detectaron porque hice bien el estudio, lo hice por zona salvaje, no me duché en una semana para no dejar rastro de olor, apagué el teléfono y leía un libro para matar las horas".

Por último, el paparazzi desvela qué podría haber ocurrido si le hubieran visto: Si me hubiera pillado la Guardia Civil, me hubiese expuesto a no poder publicarlas y a una multa por invadir un parque natural. La Casa Real es muy desagradable con los paparazzis".

Las imágenes prohibidas del rey Juan Carlos desnudo en un yate