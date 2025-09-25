'Agárrate al sillón' arranca en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

El 'coqueteo' de una concursante con Eugeni Alemany: "Me he puesto este collar para que me digas algo"

'Agárrate al sillón' arranca una tarde más en Telecinco con el recibimiento de seis nuevos concursantes y la entrada en plató de Héctor Alarcia, actual campeón del programa, tras vencer a Rafa Castaño. El participante acumula 3 victorias y un bote de 13.500 euros.

El primer participante en entrar ha sido Álvaro, madrileño y comercial, hace imitaciones aunque asegura que él es inimitable. Después aparecía Sandra, que no se le escapa ni una porque estudia química y lo analiza todo. Luego descubríamos a Alberto, que viene de Logroño y se dedica a la auditoría.

A continuación, conocíamos a Alba, una gallega que no tiene abuela y enseña inglés. El siguiente concursante en aparecer era Héctor, ingeniero megatrónico. Y por último, entraba Anabel, que lo tiene todo, es médico de familia y motera.

Anabel revoluciona el plató de 'Agárrate al sillón'

El momento más divertido del programa se producía en el turno de Anabel, la concursante admitía que es atrevida y que no le teme a nada. "Te llegaste a meter en un sitio donde pocos se atreverían a meterse no", planteaba Eugeni Alemany y ella comenzaba a reírse y respondía: "En un nicho en el cementerio". El presentador comentaba que vaya agobio y Anabel afirmaba que al contrario, que es bastante amplio y anunciaba que lo peor fue cuando quiso salir: "Me dio un calambre en la pierna y luego no podía salir". Tras escuchar esto, Eugeni Alemany y el plató entero se reía a carcajadas.

En los últimos minutos del programa Alberto era el concursante que llegaba al final con más puntos y se enfrentaba en un duelo de infarto con Héctor Alarcia. Tras responder ambos a sus preguntas y descubrir las cuestiones que habían acertado y no, el campeón del programa vencía a Alberto con 13 puntos, frente a los 6 que conseguía su oponente.